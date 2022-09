Hay que trabajar la calidad para asegurar el futuro de las denominaciones de origen (DO). Esta máxima es la que se impone ante la situación actual de los mercados, tanto en los aceites, como en los ibéricos y los vinos y vinagres. Es lo que defienden todas las DO cordobesas. El futuro, por la climatología adversa y una situación internacional inestable, es incierto y, para contrarrestar los posibles perjuicios, lo mejor es seguir mejorando unos productos que, de por sí, son muy buenos. La excelencia, como horizonte permanente.

En este sentido, la DO Baena tiene como principal objetivo aumentar la comercialización de aceites amparados, lo que contribuirá a aumentar la renta disponible de los agricultores y la riqueza en su comarca. Destacan la excelente calidad de los aceites vírgenes extra producidos en esta última campaña, que definen como «la de mejor calidad de la historia de su DO».

«La mejora continua en los procesos de control de calidad, la implantación de herramientas tecnológicas que faciliten su labor a los agricultores, almazaras y plantas de envasado, la promoción de nuestro producto y la representación de los intereses de los inscritos ante las distintas instituciones y organizaciones serán líneas de actuación para conseguir este objetivo», comenta Javier Alcalá de la Moneda, presidente de la DO Baena. Asimismo, apuestan por la ampliación del consumo nacional, prestando especial atención a los jóvenes, futuros consumidores y potenciales prescriptores actuales, que ayudarán a mejorar las expectativas de futuro. «Estamos apostando por la difusión de las bondades saludables del AOVE con jornadas divulgativas», añade Alcalá de la Moneda.

Sucede igual con la DO de Priego de Córdoba, cuyos aceites certificados, tras más de 25 años apostando por la mejora continua de la calidad e impulsando su promoción, son reconocidos en todo el mundo y considerados «los mejores aceites del mundo», según sus propias palabras.

Y similar es la reflexión de las DO Montoro-Adamuz y Aceites de Lucena. La primera sigue apostando por la calidad y la competitividad para reforzar su posición en los mercados, a la vez que se apoyan en fuertes estructuras de comercialización para impulsar las ventas y el consumo; junto a ello, garantizar la sostenibilidad de las explotaciones con olivar de sierra, cuya complejidad es mayor en todo el proceso de obtención del aceite.

Por su parte, la DO de Lucena, la más joven, cuida igualmente su producto final, aunque a ello suma una importante inversión en promoción y formación. Su previsión para final de año y la nueva campaña son de algo menos de producción, pero del doble de aceite calificado. El resto de las DO de aceite hablan de «incertidumbre» en sus previsiones de cosecha. Todo apunta a que la falta de lluvia y la mala floración en la campaña 21/22 traerán consigo un notable descenso en la producción, aunque esperan que no en la calidad. Lluvias suficientes en septiembre y octubre favorecerían que el fruto se desarrolle adecuadamente. «Solo nos queda apostar por la calidad y luchar por que el agricultor tenga un precios justos por su producción», comentan.

Vinos y jamones

La apuesta por la calidad se reproduce en el sector de los vinos y vinagres de la DO Montilla-Moriles y en los jamones y demás productos ibéricos de la DO Los Pedroches. La primera tiene en la uva pedro ximénez (PX) su variedad principal que se cultiva en su viñedo -ocupa más del 95% de la superficie cultivada- y su principal potencialidad, por ser una variedad muy versátil. Centran sus esfuerzos en maximizar las posibilidades de esa uva, con hasta doce tipologías de vinos distintas amparadas por Montilla-Moriles: vinos blancos sin crianza, generosos, finos, amontillados, olorosos y palo cortado, vinos dulces procedentes de uva pasificada, etcétera.

Mientras tanto, desde la DOP Los Pedroches comentan que el consumidor cada vez confía más y conoce más sus productos, por lo que valora su calidad y está dispuesto a pagar por los jamones y paletas amparadas por Los Pedroches (DOP). Por ello, reclaman unidad y reconocimiento al sector, pues todo ello redunda en el beneficio común. «Nuestra marca es un elemento tangible de desarrollo de nuestra zona, y nos cuesta entender -aunque lo respetamos-, que haya operadores de nuestro sector y en nuestro territorio que pretendan estar al margen de la misma y no realicen los esfuerzos, fundamentalmente en el ámbito de calidad exigida a estas piezas, para incorporarse a la misma».

Completan su reflexión apelando a que su principal fortaleza es «la herencia que nos dejaron nuestros abuelos, nuestra dehesa y la sabiduría para aprovechar los recursos naturales de bellotas y hierba para engordar los cerdos 100% ibéricos».

Balance

En cuanto a cifras, no se registran grandes cambios en los volúmenes de actividad, producción y negocio de las DO. La de Baena, con 60.000 hectáreas de olivar inscritas y controladas, es la mayor DO del mundo oleícola y la de mayor comercialización y valor económico en España. No obstante, se viven unos años en los que el consumo per cápita de grasas en general, y de aceites de oliva en particular, está descendiendo en España. La buena noticia es que el virgen extra no sigue esta tendencia. Valoran que su zona de producción abarca un escenario donde se dan más de una veintena de variedades de olivo: picudo, hojiblanco, picual, lechín, pajarero, chorrúo, etc. Sus altos niveles de control están garantizando, una campaña más, el éxito entre los consumidores por su calidad, procedencia y cualidades.

La DOP Priego de Córdoba destaca que, durante el primer semestre del año, se han reactivado las acciones de promoción directas y presenciales, asistiendo a numerosas ferias como Fitur, Madrid Fusión, World Olive Oil Exhibition, Alimentaria..., además de haber participado en encuentros y realizado presentaciones y catas dirigidas en toda España. Sobre volumen de negocio, los datos de cierre son relativos a 2021, donde la producción de la campaña ha sido cercana a los 14 millones de kilos de aceite (13.674.504), siendo las variedades picuda, hojiblanca y picual las mayoritarias.

Ha crecido en volumen y precio el producto que se comercializa bajo la DO Montilla-Moriles

Por su parte, la DOP Aceites de Lucena hace un balance positivo del primer semestre de 2022, en el que se han incrementado las ventas de AOVE con denominación de origen. Su zona de producción contempla 39.000 hectáreas inscritas con seis marcas amparadas: Eliossana, Los Omeyas, Lucentina, Bona Dea, Hércules y Aove Fuente la Parra. Su variedad principal es la hojiblanca y todas sus marcas son monovarietales de esta variedad.

En general, todas las DO también se han visto afectadas por la guerra de Rusia y Ucrania y la crisis del covid. Ha habido una gran demanda de AOVE durante determinados meses del año, provocando gran incertidumbre en el sector en cuanto a precios y demanda. El hecho de que el aceite de girasol subiese de precio, provocó también subidas de precios del aceite de oliva. En definitiva, está siendo un año difícil en cuanto a precios y consumo.

En Montilla-Moriles, el balance que hace el consejo regulador de la comercialización de vinos y vinagres en el primer semestre de 2022 es bueno, con un incremento de ventas tanto en mercado nacional como internacional de productos envasados. El granel, viniendo de una campaña corta como la del 2021, ha ralentizado su comercialización. No obstante, lo principal es que el producto que se comercializa con DO ha crecido en volumen y en precio. La cifra de negocio del sector vitivinícola en la comarca de Montilla-Moriles ronda los 34 millones de euros, contabilizando tanto la producción de uva como la comercialización de vinos y vinagres amparados.

Además, el volumen de comercialización de la DO se acerca a los 15 millones de litros, de los que más del 90% se venden en el mercado interior. En cuando a superficie, esta vendimia de 2022 se ha iniciado con una superficie que ronda las 4.500 hectáreas y unos 1.600 agricultores. Y, para finalizar, existen certificadas más de 50 bodegas, de las que más de 30 elaboran vino durante la vendimia.

Ha subido el precio del aceite girasol, lo que ha provocado el incremento también en el de oliva

En Los Pedroches consideran que la mejor forma de evaluar la trayectoria de su DO es analizando los datos de certificación de piezas que se comercializan. Así, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021 se certificaron un total de 15.745 piezas, mientras que entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022 se han certificado un total de 25.808 piezas. Esto supone un crecimiento de más del 60% de un año respecto al otro.

Los datos anteriores incluyen jamones y paletas provenientes de animales 100% ibéricos y en las categorías de alimentación de bellota y cebo de campo; y de los que más del 90% (91,36%) corresponden a piezas provenientes de animales de bellota 100% ibéricos. A lo largo de 2021, este consejo regulador certificó un total de 64.400 piezas, lo que demuestra lo importante que es el último cuatrimestre de año, época con mayor número de ventas.

Por todo ello, el objetivo de la DO Los Pedroches es continuar con el ritmo de producto certificado para alcanzar, como mínimo, esa cifra, si bien son conscientes de las dificultades económicas -y las peores previsiones de futuro- que dificultan el acceso de una parte de los consumidores a este producto gastronómico de alto valor económico.

Novedades

Seguir con la senda de éxito, basada en el rigor y la profesionalidad de su actividad es la constante que quieren mantener las denominaciones de origen. Quieren incluir además acciones novedosas y atractivas para el sector y los consumidores.

A este respecto, la DO Baena apuesta fuerte por acciones con profesionales de la cocina y actividades ligadas al deporte y la vida sana de la mano del Comité Olímpico Español (COE). Como ejemplo, la primera jornada ‘Aceites de Oliva Vírgenes, Deporte y Salud’ que, desde un punto de vista científico, organizan el consejo regulador y el COE. Esta alianza impulsa la promoción de los aceites de oliva vírgenes extra españoles con la influencia de los deportistas de élite y los buenos hábitos deportivos y nutricionales para la población.

La DO de Lucena se centra en su primera cata de aceites de Lucena y premios a la calidad, coincidiendo con la nueva cosecha. Junto a ello, participa en un proyecto europeo como caso de uso de tecnología ‘Blockchain’, iniciativa en proceso de aprobación y sobre la que se informará en cuanto sea aprobado por la Comisión Europea. Y también está el proyecto ‘Multivalga’, gestión sostenible de residuos lácteos y olivareros, a través de la multivaloración integrada de la biomasa de micro algas, del CeiA3.

La DO Priego de Córdoba va a centrar su actividad, en este otoño, en el control de calidad del aceite producido, en el control de sus industrias para garantizar al consumidor que los aceites etiquetados con DOP Priego son aceites de gran excelencia y con la máxima garantía de origen.

En Montilla-Moriles su mirada al futuro se genera tras una vendimia que no fue del gusto del sector porque ha venido condicionada por las extremas condiciones climatológicas del verano. Pese a ello, las expectativas de otoño-invierno y de principios de 2023 son optimistas, tanto en la evolución de la comercialización como en los niveles de precios del vino en su conjunto. No obstante, todo está a expensas de la situación coyuntural en Europa, que puede afectar de forma significativa a exportaciones y venta del mercado interior.

Mirando hacia delante, la principal preocupación de la DO Los Pedroches es conservar el éxito de esta marca y la fama de calidad y excelencia del producto que pone en el mercado, pues existen riesgos. «Está creciendo el volumen de comercializadores que pretenden confundir a los consumidores intentando venderles otros productos de una calidad diferente mientras insisten en un origen que puede ser falso. A este respecto, recordarles a los consumidores que un jamón y una paleta, ya sean piezas completas o porciones, sólo pueden acreditar que son de Los Pedroches si están amparados por nuestra DOP», explican desde el consejo regulador.

Como novedad, a favor del consumidor, destacan el fomento de nuevos formatos de comercialización más asequibles, que permiten comprar loncheados reduciendo la cantidad de producto que compras, pero también la cantidad de dinero que hay que invertir para adquirirlos.

Como reflexión final, desde las siete denominaciones de origen cordobesas insisten en la importancia de la formación en todos los ámbitos, desde los productores hasta los consumidores, pasando por los expertos agroalimentarios, de la ciencia, la gastronomía, la nutrición, el comercio, etc. «Hay que formar e informar de las características, cualidades, usos, normativas, garantías, seguridades y demás cuestiones que rodean a nuestros productos, garantizados como de gran calidad, excelente sabor y múltiples beneficios», coinciden desde las denominaciones de origen.