El 58% de la energía que consume Córdoba procede de renovables

A las puertas del otoño y en pleno conflicto con Rusia por la guerra de Ucrania, las energías renovables afloran como alternativa a la dependencia europea del gas ruso. Si bien es cierto que el consumo de gas en Córdoba y en el resto de Andalucía se ha incrementado en las últimas décadas, las renovables tienen una presencia cada vez más notoria en el abastecimiento.

A nivel regional, Córdoba es la segunda provincia con un mayor porcentaje de producción bruta respecto al consumo final. En concreto, un 58,2%. Solo Cádiz mantiene una mejor cifra, con un 65,7%. Ambas provincias, junto a Granada (48,6%) y Huelva (47,9%) superan la media andaluza, situada en 44,6%, según los datos más recientes de la Agencia Andaluza de la Energía correspondientes al 2020. Por debajo se encuentran Sevilla (43%), Almería (39,2%), Málaga (29,6%) y Jaén (22,7%). Concretamente, Córdoba produjo durante el último año del que se tienen datos 1.746,4 gigavatios por hora. Y consumió 3.002,2 GWh.

La mayor parte de la producción energética provincial se efectúa a través de las tecnologías de generación de renovables. Hasta un 73,8% del total, que alcanzó los 2.367 GWh, se obtiene de estas. Los datos de la Junta de Andalucía muestran, sin embargo, que la generación del conjunto de la comunidad dista mucho de algunas provincias como Córdoba. De la energía producida en Andalucía, solo un 51,1% es renovable. En este aspecto, Almería y Sevilla encabezan el ranking con un 87,2% y un 82,6%, respectivamente.

El sol y la biomasa

El sol y la biomasa se han convertido en los principales motores verdes de la provincia. De ambos recursos se obtiene la mayoría de la energía que se genera. La termosolar supone la principal fuente, con una producción de 592 gigavatios por hora. En la región, solo Sevilla supera esos números, con 883 GWh. A fecha del 2022, según los datos de la Agencia Andaluza de la Energía, sobre tierras cordobesas se extienden un total de 53.045,8 metros cuadrados de instalaciones de aprovechamiento termosolar, con una potencia instalada de 299,80 megavatios, que supone hasta el 30,1% de toda la disponible en la región.

La segunda mina energética renovable más importante para Córdoba se encuentra en la materia orgánica. A través de esta, más conocida como biomasa, se generan 586,3 GWh. En este caso, solo Huelva, con 748,6 GWh, se mantiene por encima. Ocho plantas cordobesas, con una potencia instalada de 81,14 megavatios, que supone un tercio del total de la comunidad, hacen posibles estos resultados. El olivar, que no solo da uno de los productos estrella, nutre principalmente a estas plantas. Orujo y orujillo, hojas y todos los restos de la poda de los olivos sirven para alimentar a unas de las principales tecnologías productoras de energía en la provincia. Con las instalaciones termosolares y transformadoras de la materia orgánica, Córdoba abarca un 30% de la potencia instalada en todo el territorio andaluz en lo que se refiere a estos dos subtipos de renovables.

Otro proceso solar, como la radiación, permite aprovechar las horas de sol para extraer 480 GWh. Así, la fotovoltaica ocupa el tercer lugar entre las renovables en la provincia. A nivel regional, Sevilla lidera este campo con unos números que llegan a los 1.876,2 GWh y le sigue Córdoba.

En un último escalón se encuentra la hidráulica. Del agua se producen 88,1% GWh. Tres provincias superan estas cifras. En primer lugar, Jaén, con 142,6 GWh. Le siguen, con resultados semejantes ambas, Málaga (117 GWh) y Granada (116,9 GWh).

El uso del gas

El uso de gas -principalmente térmico- ha ido incrementándose en las últimas décadas. Córdoba registró en el 2020 un consumo de 120,6 ktep (kilotonelada equivalente de petróleo). Desde el 2005 --primer año de la serie histórica en los registros de la Junta de Andalucía--, su utilización ha aumentado un 75,8%. Por entonces, la provincia consumía 68,6 ktep. En el 2010, las cifras ya se habían incrementado notoriamente, llegando a los 114,7 ktep. Y, en la última década, su presencia ha aumentado moderadamente hasta alcanzar los 120,6 ktep.

El principal uso que se le da es térmico. Mucha menor presencia tiene en otros aspectos como la generación eléctrica y ninguna para funciones no energéticas. Alternativas como el biogás, que aprovecha la desgasificación de vertederos y otras instalaciones, aún no tiene un impacto apreciable a nivel provincial, aunque Córdoba cuenta con una planta de producción de biogás a partir de lodos de depuradora (no conectada a la red) y una de aprovechamiento en un vertedero. En total, la potencia resulta apenas de 3,14 megavatios. La provincia no solo juega un papel fundamental como productora de renovables, sino que, de acuerdo a la Agencia Andaluza de la Energía, es un «punto neurálgico» en las conexiones energéticas de Andalucía, gracias a su situación geográfica.