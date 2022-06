«Toro Albalá sigue trabajando por unos vinos únicos en el mundo»

Toro Albalá está celebrando el centenario de su fundación. En 1922, José María Toro Albalá instaló una bodega en la antigua central eléctrica aguilarense, aunque la familia ya tenía bodega en 1844 en un molino conocido como La Noria. Fue en la década de los años 60 del siglo pasado cuando Antonio Sánchez, sobrino de los fundadores, se hizo cargo de la gestión y la nueva dirección de la bodega. La tradición junto a la excelencia ha hecho posible que hoy los vinos de Toro Albalá sean tan reconocidos nacional e internacionalmente. Así lo recuerda Antonio Muñoz, cuarta generación de la bodega y director de Marketing y Comunicación.

¿Cómo resumiría estos cien años de historia de Toro Albalá?

100 años de investigación y logros haciendo realidad el proyecto que José María Toro Albalá y su sobrino Antonio Sánchez tenían para la bodega, cuidando desde los inicios el alma del vino, desde la cepa hasta la copa, obteniendo como resultado un carácter muy reconocible de Toro Albalá en todo el mundo.

¿Cuáles fueron los primeros logros de Antonio Sánchez?

Se puede decir que mi abuelo Antonio Sánchez, en su carrera como enólogo ha ido consiguiendo su gran ilusión, la investigación y el desarrollo de la vid y la crianza de los vinos viejos como joyas únicas e inigualables. También apostó desde su juventud por un producto que en aquellos años era algo muy poco valorado por muchas bodegas como es el vinagre. Hoy podemos decir que tenemos una de las bodegas de crianza de vinagre más grande de España, contamos unas mil barricas de roble castellano. No hay que olvidar que en los años 50 mi abuelo era de los pocos enólogos que había en Andalucía.

¿Cuál ha sido y es la identidad de vuestra marca?

La identidad de Toro Albalá desde sus inicios ha sido poner en práctica la filosofía de Antonio Sánchez, presentar la exclusividad de unos vinos únicos que muestren al consumidor el cuidado y el mimo que han tenido en todo el proceso. Siempre hemos apostado por la calidad y ahora estamos invirtiendo en la imagen, ya que un buen vino debe ir presentado acorde a su contenido. Todo esto ha hecho que nos movamos en el sector lujo, un sector en el que el consumidor busca tener experiencias inolvidables. Ya desde hace años somos la única bodega de Andalucía que pertenece a la Asociación Española del Lujo.

¿Qué aporta Toro Albalá al mundo del vino? ¿Y de los vinagres?

Nuestra bodega aporta al sector todo el estudio y la experiencia que nos ha ido dando Antonio Sánchez y la aportación de las generaciones venideras, con proyectos que solo Toro Albalá ha realizado como la innovación de vinos con uva Pedro Ximénez. Seguimos trabajando para mostrar al mundo que tenemos vinos y vinagres únicos en el mundo, que no pueden producirse en ningún otro lado, sino solo y exclusivamente en nuestra zona, Montilla-Moriles, y por ello debemos estar orgullosos. Hace dos años comenzamos el proyecto de los vinagres, no quiere decir que antes no le mostráramos atención, al contrario, siempre hemos tenido venta de este producto, ya que en nuestra bodega llevamos más de 50 años creyendo que sería un potencial con el paso del tiempo en la alta gastronomía no solo española, sino mundial, y hoy en día lo estamos viendo.

¿Qué hace tan singulares a vuestros vinos y vinagres?

Los hacen singulares porque siempre hemos creído en ellos. Se puede decir que hemos sido visionarios ofreciendo vinos y vinagres únicos. Un carácter diferenciador de Toro Albalá es la crianza de añadas, en estático, cuando en la zona de Montilla-Moriles y Jerez lo más común era el tradicional sistema de crianza por criaderas y soleras, que también lo realizamos, pero nosotros apostamos por ese sistema distinto en estático, muy frecuente en las demás zonas vinícolas de España. Hoy en día somos pioneros en el sistema de añadas, desde la refundación en 1922 en la antigua central eléctrica de Aguilar comenzamos a elaborar vinos de añadas únicas, que con el paso de los años ha dado como resultado estas joyas enológicas de uva Pedro Ximénez, entre los que podemos destacar el Don PX Convento 1946, que fue galardonado con 100 puntos de Robert Parker en la revista The Wine Advocate. O como otros muchos vinos nuestros, ya sean dulces, amontillados o palo cortado, que han ido obteniendo a lo largo de la historia los mejores reconocimientos de los concursos más importantes del planeta.

¿Qué proyectos tiene Toro Albalá entre manos hoy en día?

Ahora mismo estamos con un proyecto muy motivador para Toro Albalá y para la zona de Montilla-Moriles. Este proyecto, que lo hemos denominado MIUT (Mimo, Identidad, Uva y Tierra) trata de elaborar vinos de uva Pedro Ximénez jamás realizados en la zona. Buscamos las mejores viñas y las más idóneas para lo que queríamos hacer. Por eso encontramos algunas que tenían un gran potencial, pero en principio seleccionamos dos, una de ellas en la Sierra de Montilla, denominada el jabonero, y otra en Moriles Altos, como es el Lagar de Santa Magdalena. Personalmente, creo que con este proyecto se ha comenzado una revolución no solo para nuestros vinos, sino para toda España, mostrando que con la uva Pedro Ximénez se pueden hacer blancos tranquilos que compitan con los mejores del mundo.

Cumplen 100 años de antigüedad, ¿cómo es la plantilla de trabajadores actual?

Hoy en día contamos con unas 30 personas, entre bodega, dirección enológica, oficina y comerciales. Para Toro Albalá sus trabajadores siempre han sido considerados de la familia, forman parte de este gran proyecto que se comenzó en 1922 y que, gracias a ellos, los que están, los que vendrán y que por desgracia se fueron, han hecho que lleguemos al siglo.

En el panorama empresarial nacional, ¿dónde se sitúa actualmente la empresa?

Actualmente, de toda nuestra producción, el 35% se factura en el territorio nacional. Tenemos distribuidores en todas las provincias de España.

¿Y en el extranjero?

Toro Albalá esta presente en más de 70 países de todo el mundo. El 65% de las ventas son de exportación.

¿Cómo afrontan los nuevos proyectos para el vino fino?

El vino fino ha sido considerado tradicionalmente un vino de taberna en Andalucía. Hoy en día es uno de los vinos que ha pasado frontera y poco a poco se va incrementando su consumo entre la gente joven, ya que es uno de los vinos idóneos para adentrar al consumidor en los generosos. Tengo amigos del norte que no solían consumir este tipo de vino, y cuando se los di para que lo probaran les encantó. Ahora, cuando van a cualquier restaurante, acompañan la comida con vinos generosos en vez de lo típico de un tinto o un blanco.