El récord de la industria agraria

Nunca hasta ahora había habido tantas industrias agroalimentarias en Córdoba, lo que da una idea del impulso del sector en la última década y la gran diversificación que caracteriza al campo cordobés. El mes de mayo se cerrará con 969 empresas agrarias en Córdoba, 59 más que un año antes cuando había 910. El Registro de Industrias Agroalimentarias (RIA) sitúa a la provincia como la segunda de Andalucía con más firmas agroalimentarias, solo superada por Sevilla, que tiene 1.290, y por encima de Málaga (898) y Jaén (833). Andalucía cuenta en la actualidad con 6.588, 337 más que un año antes, lo que viene a confirmar la tendencia alcista que ha apuntado Córdoba, que desde el año 2006 (cuando contabilizaba 462, una menos que en 2005), no ha dejado de crecer. Precisamente, en los ejercicios 2003, 2004 y 2005 fue cuando se produjo el ajuste del registro que gestiona la Junta de Andalucía, dándose de baja a un gran número de industrias que ya no existían o habían cesado en su actividad industrial. En Córdoba se pasó de 838 firmas en 2004 a las comentadas 463 de 2005.

Pero, ¿en qué sectores se ha sustentado este crecimiento de empresas agroalimentarias? Como es lógico, la crisis de algunos cultivos plurianuales, pero también anuales, ha causado grandes cambios en el tipo de industrias que han sobrevivido y en las que han desaparecido, y aquí hay que tener en cuenta las crisis de mercados en algunas producciones, por cambios de hábitos de consumo, pero también por la competencia de terceros países; la incidencia de las distintas reformas de la Política Agraria Común (PAC), los procesos de innovación y mejora de las producciones, que han reducido los costes y han favorecido la calidad, y la apertura a nuevos mercados externos.

El caso de más éxito es el del aceite de oliva, que solo en las dos últimas décadas se ha afianzado como el principal cultivo agrícola, en detrimento de las empresas enológicas, de alcoholes y bebidas alcohólicas. Si en mayo de 2002 las industrias dominantes en Córdoba eran las enológicas y de bebidas de alcohol (había 282) y las del aceite y grasas vegetales ocupaban el tercer lugar con 100 firmas, hoy se ha dado la vuelta a la situación. Córdoba registra 289 empresas de aceite, 189 más que hace dos décadas, mientras que tiene dadas de alta 122 industrias enológicas, 160 menos que en 2002. Esa tendencia se ve reflejada también en la evolución de la superficie de cultivo. El viñedo, que ya estaba en evolución regresiva, pasó de 9.807 hectáreas en 2002 a solo 5.415 hectáreas. Por el contrario, el olivar se sitúa con 368.822 hectáreas, frente a las 346.263 de 2002.

Los cambios en el resto de industrias agroalimentarias no han sido tan acentuados como en el aceite de oliva y el vino, pero también se han ido readaptando los distintos sectores a los mercados. Tras el aceite, las empresas de manipulación y conservación son las que ocupan hoy el segundo lugar en número, con 150 (67 más que en 2002), seguidas de las enológicas y las cárnicas, que ascienden a 116 (3 menos que en 2002). Después se encuentran las envasadoras, con 86 registros y 61 más que hace dos décadas. El resto de la estructura de la industria agroalimentaria se compone de las siguientes empresas: frutas y hortalizas frescas y flores ornamentales, 60 (+32 respecto al 2002); piensos, granos y semillas, 57 (+7); conservas vegetales, aderezos y rellenos, 51 (+22); pan, pastelerías y aperitivos, 34 (+28); lácteas, 24 (+4); azúcar, miel y ceras, 14 (+9); acuícolas, marisqueras y pesqueras, 9 (no había en 2022); huevos y ovoproductos, 8 (+3); zumos de frutas y hortalizas, aguas y otras bebidas, 8 (+5); fibras textiles, 4 (-2); industrias de molinería, harinas y derivados, 4 (+2) e industrias forestales, 3 (-5). Además, hay 3 industrias sin división asignada y no existen empresas de servicios técnicos.

En Andalucía, el mayor número de sociedades corresponde al aceite y grasas vegetales, con 1.179, tras lo cual se sitúan las industrias de frutas y hortalizas frescas, con 933; industrias de manipulación y conservación, con 859; cárnicas, con 798; enológicas, alcoholes y bebidas alcohólicas, con 666 y envasadoras, con 454. Jaén domina en las empresas de aceite y grasas vegetales, con 436 (seguida de Córdoba con 289); Almería lidera en frutas y hortalizas (270); Granada es la que tiene más industrias cárnicas (145); Sevilla destaca en empresas de manipulación y conservación (290); Cádiz en enológicas, con 223 (sigue Córdoba, con 122) y Málaga, en industrias lácteas, con 31.