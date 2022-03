María José Polo, catedrática y profesora de la Universidad de Córdoba, dirige desde 2003 el grupo de investigación de Dinámica Fluvial e Hidrología, centrado en el estudio de los procesos hidrológicos en cuencas mediterráneas y la dinámica de la nieve en la montaña mediterránea. En la línea de alta montaña, este grupo es referente internacional en la hidrología de la nieve, siendo Sierra Nevada su «observatorio y laboratorio de campo».

Ha sido galardonada con el International Hydrology Prize 2022, que concede la Unesco y la World Metereological Organization, siendo la primera vez que se concede a una investigación en España. ¿Cómo se siente?

Todavía estoy un poco sorprendida. Ha sido una cosa que yo no esperaba y me da un poco de pudor. Es la primera vez que viene a España y siento un poco el peso de la responsabilidad. Pero estoy muy contenta, por supuesto. Significa mucha visibilidad para mi equipo y espero que sea positivo para la Universidad de Córdoba.

El premio se lo han otorgado por «una contribución fundamental a la ciencia de la hidrología». ¿Cuál ha sido esa aportación? ¿Hay ya una conclusión en esos estudios?

La conclusión es que vamos a tener unas condiciones de nieve menos frecuentes, pero muy intensas. Va a nevar menos veces, pero con nevadas más copiosas en algunos periodos del año. Eso implica que los periodos entre nevadas, secos y soleados, van a tener un impacto mayor en la duración de la nieve. No solo porque se funda, sino porque hay una parte del agua de la nieve que se pierde y va directamente a la atmósfera, en lo que llamamos sublimación, que es como la evaporación del agua líquida. Pues la nieve, que es agua sólida, se puede evaporar a la atmósfera, con lo cual se pierde una cantidad de agua mayor que si hubiésemos tenido nevadas más pequeñas, pero continuas en el tiempo, ya que las condiciones atmosféricas no favorecerían la sublimación. A partir de ahí, cómo ese paso de agua a la atmósfera afecta a las rutas hidrológicas. Si la nieve genera menos agua, va a haber menos correntías durante la gran fusión primaveral y va a afectar a la humedad del suelo de las zonas que normalmente reciben agua por la fusión, porque durante esos periodos secos del invierno vamos a tener unas pérdidas de agua bastante altas.

¿Tiene que ver con el cambio climático?

No directamente. El proceso de sublimación es conocido. Nosotros estamos trabajando en lo que llamamos torrencialidad de la nieve, la tendencia de la precipitación más esporádica, pero más intensa. Las nevadas van a ser menos en el tiempo, aunque aporten mucha nieve. Es como si la nieve que cayera en un año cayera en una única nevada o en más veces. Aunque cae la misma agua, la manera de caer propicia una mayor sublimación y eso afecta a la cantidad que tendremos como recurso disponible.

¿Entonces, la nieve nos proporciona menos agua? ¿Cuál es la tendencia?

Nos queda menos agua bajo esas condiciones. Lo que estamos ahora estudiando es qué ha pasado en los últimos sesenta años en términos de esa torrencialidad e intentando comparar con otras zonas del mundo de alta montaña semiáridas, como pueden ser las montañas Rocosas de Estados Unidos, Los Andes o las que hay en Líbano o en Marruecos. Esa nieve es fundamental para alimentar acuíferos y que haya durante el verano más caudal en los ríos. La tendencia es que cada vez va a haber una mayor torrencialidad de la nieve y, por lo tanto, una posible pérdida de agua disponible a escala anual, y también a escala estacional, cuando llega el verano. No quiere decir que se pierda toda, sino que va a cambiar ese reparto.

Nos encontramos en un ciclo de sequía, ¿es muy preocupante?

Sí, claro que es muy preocupante. Este año estamos fatal en cuanto a porcentajes de precipitaciones en todos los sitios. En Sierra Nevada, por encima de los mil metros de altura, en la parte norte, estamos a un 20% de la precipitación anual. En la parte sur se está bastante menos del 20%. Es muy preocupante, porque, además, viene detrás que las precipitaciones no han sido precisamente abundantes. Entonces nos pilla con unas reservas de agua muy agotadas, las de los embalses, pero también las subterráneas. Están muy agotadas porque la acumulación de lluvia ha sido poca. Claro, si no se producen entradas, es más difícil que podamos ahorrar agua o tener de sobra, pero el problema también es que consumimos mucha agua. Yo creo que estas sequías se están viendo intensificadas por la tendencia que estamos observando en el tiempo, pero que no son nuevas. En el año 1994-95, en la serie hidrológica, es uno de los más extremos en cuento a sequía en nuestra zona. Este año vamos por el mismo camino. Estos ciclos de sequía profunda son inherentes al clima mediterráneo y no es la primera vez que ocurren y no será la última. Lo que estamos estudiando todos los que nos dedicamos a esto es hasta qué punto estos periodos de sequía se están intensificando y qué significa qué se intensifiquen y cómo se manifiestan en distintos entornos. No es lo mismo en el valle del Guadalquivir o en la sierra de Córdoba o en alta montaña. Los usos del agua han crecido mucho más que la pérdida de agua de las precipitaciones. Es como una caja de caudales. Vamos a tener mucha capacidad de ahorro si entra mucho y gastamos poco, pero si entra mucho y gastamos mucho...; a lo mejor ahorramos más si entra poco y gastamos poco. Es el reto que tenemos. El agua es un recurso fundamental para la vida y para mantener el desarrollo socioeconómico que tenemos en la actualidad. Ahora mismo tenemos que intentar no perder calidad social, pero sin deteriorar los ecosistemas. La agricultura es la principal consumidora de agua y no se trata de identificar un culpable, sino de reconocer que estamos gastando más agua de la que tenemos. Y eso tiene un fin. Hay que mirar de frente este problema.

¿La escasez de agua es quizás el mayor problema al que nos enfrentamos?

Yo no estoy culpando a la agricultura de la escasez de agua, ni tampoco estoy diciendo que no haya agricultura de regadío, para nada. El modelo económico que tenemos en Andalucía está basado en la agricultura de regadío y el turismo, de dónde va a salir toda esa agua. La situación que tenemos este año de embalses muy vacíos, indudablemente, si hubiera llovido, estarían más llenos, pero los embalses no los vacía la ausencia de lluvia, los vacía el uso de agua. La ausencia de lluvia no los llena, pero no los vacía. Lo que vacía los embalses es el consumo. La falta de precipitaciones y las altas temperaturas hace que se pierda agua por evaporación, pero hay que tener la conciencia de que es el uso que hacemos del agua como recurso lo que nos está llevando a un punto muy difícil de solventar. No tenemos la conciencia de que mantener un nivel de biodiversidad sostenible y equilibrado y una buena calidad medioambiental no es una ideología ecologista, sino que es una necesidad de supervivencia. Solo utilizamos el agua como recurso, no pensamos en dejar una cantidad fluyendo por los sistemas naturales. Cómo vamos a poner más hectáreas de regadío si nuestra cuenca es deficitaria per se, ya tenemos regadíos por todos sitios. El olivar se riega y los almendros se riegan. Hay que decir que eso no se haga, no. Pero, ¿hay que hacerlo masivamente? Esos cultivos van a ser rentables un poco de tiempo, pero no cuando llega una sequía como esta. La agricultura de regadío es la mayor consumidora de agua en Andalucía y en España.

¿Será suficiente el agua que tenemos en los embalses para la agricultura y para abastecer a la población en Andalucía?

El agua que podemos almacenar en los embalses cumple sobradamente las necesidades de abastecimiento urbano. Lo que tenemos en riesgo grande es la supervivencia de muchos cultivos este año. Pero si seguimos así dos o tres años, ya no solo serán los cultivos, sino que habrá muchas restricciones en muchos sitios. Vamos a pensar que tengamos una primavera lluviosa y que el año que viene cambie el ciclo de la sequía. Mi mensaje no quiere ser catastrofista, todo lo contrario. Yo creo que la ciencia y la tecnología han dado solución a problemas muy graves como que la cuenca mediterránea es deficitaria y vivimos con una agricultura de regadío. ¡Habrá milagro más grande que ese! Yo considero que la capacidad para solucionar este problema la tenemos, hace falta una mirada más integradora y remar todos juntos para buscar soluciones.