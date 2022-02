Asaja Córdoba lamenta que los datos arrojados por el seguro de pastos ganaderos indiquen que no hay sequía indemnizable en los pastos de algunas zonas del Valle de los Pedroches, donde existe el mayor número de ganadería de vacuno y ovino de la provincia, que está muy afectada.

La organización agraria explica que el seguro recoge que, en noviembre y los primeros días de diciembre, los pastos estaban por debajo de la media, pero no indemnizables aún; y la sorpresa es que los últimos veinte días de diciembre consideran que la situación está por encima de la media «por lo que no es que no sea indemnizable, sino que estiman que hay más pasto que en un año normal», lo que «no se comprende porque no ha existido precipitación alguna antes de esa fecha que hubieran permitido el desarrollo de los pastos». Por ello, la patronal agraria cordobesa muestra su preocupación ya que «la ganadería se encuentra en una situación de extrema gravedad» debido a la escasez de precipitaciones y la falta de hierba.

Ante esta delicada situación, la organización agraria solicita al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación indemnizaciones y ayudas directas a los ganaderos que, habiendo cumplido con su obligación de contratar sus polizas de falta de pastos, no se les da cobertura a través del seguro.