Jesús Pérez Villalta es el presidente de la Sociedad de Cazadores Aldeas Unidas por la Conservación de la Naturaleza (Alucona), cuyo ámbito territorial abarca a los núcleos de población mellarienses de Ojuelos Altos, Ojuelos Bajos, Cañada del Gamo, La Cardenchosa y Los Morenos y también es el delegado provincial en Córdoba de competiciones deportivas de la Federación Andaluza de Caza (FAC). En estos días se encuentra organizando la asistencia a la manifestación que tendrá lugar el próximo día 20 de marzo en Madrid contra la aprobación de la nueva Ley de Bienestar Animal. El motivo, explica, es que «el Gobierno actual quiere modificar la Ley de Bienestar Animal y el Código Penal», que implicaría «que los animales que se utilizan para el trabajo sean considerados como mascotas».

Otras de las normas rechazadas por el colectivo sería la prohibición de la caza de la tórtola en los parques nacionales, la del lobo en situaciones de sobrepoblación o la consideración de la perdiz como especie vulnerable. Todas ellas suponen, a juicio de Pérez Villalta, «el ataque más grave que la caza ha sufrido jamás», por lo que «lo único que nos queda es manifestarlo, y lo va a hacer toda España y nuestro colectivo el día 20, en Madrid».

Para el presidente de Alucona, «ahora que se habla de la España vaciada, ¿qué va a pasar en el Guadiato, donde mucha población vive de las monterías como hoteles, surtidores... hasta el que vende un todoterreno?».

Pérez Villalta subraya también el hecho de que la redacción de la nueva norma no se haya consensuado con los cazadores, «nos escuchan, pero no nos hacen caso», se queja, y que estas asociaciones sin ánimo de lucro «no reciben ayudas como el Pacma, de dos a tres millones de euros». Su objetivo es que «el Gobierno central recule, se reúna con los directivos o personas de la Federación Española de Caza y que la hagan de otra manera, que separen unas cosas de otras, un jabalí salvaje o un ciervo salvaje no se puede considerar doméstico». Jesús Pérez considera que «la sociedad debe saber lo que es un cazador social y deportivo, que no hacemos caza indiscriminada, sino selectiva, donde hay sobrepoblación», y recuerda la colaboración de estos colectivos en situaciones como desapariciones de personas o incendios en los montes.

Por todo ello, manifiesta que «hay que ir a Madrid, sí o sí», informando que los interesados en hacerlo que viven en el Guadiato pueden contactar con él mismo y los del resto de la provincia con el delegado en Puente Genil, José Navas.