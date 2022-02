La celebración de la edición 2022 de la Feria Agroganadera del Valle de Los Pedroches está en el aire a día de hoy. La Junta Rectora de Confevap, el consorcio organizador de la feria compuesto por el Ayuntamiento de Pozoblanco y Covap, está buscando fórmulas para organizar el certamen a finales de abril, sus fechas tradicionales, después de dos años de impás por la pandemia, algo que a priori se ve complicado ya que se van reduciendo los tiempos para cumplir con los procedimientos legales que conllevan las adjudicaciones que tienen que llevarse a cabo.

La situación viene precedida por la maraña en la que está envuelto el propio consorcio organizador a un paso de su disolución oficial, que viene provocada por su situación irregular al no cumplir con la normativa por la que se rigen este tipo de organismos. Esta situación la puso de manifiesto en el pleno del pasado mes de enero el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Calero, quien afirmó que «desde el inicio de la legislatura estamos diciendo que el Consorcio está al margen de la legalidad vigente, no se están aprobando las cuentas con arreglo a la legislación ya que al considerarse un organismo púbico, al estar adscrito al Ayuntamiento, tiene que someterse al informe y los controles de la Intervención y la situación es insostenible». A lo que el alcalde respondió que «estamos haciendo los trámites administrativos y jurídicos que nos marca la secretaria municipal» para solucionar la situación. Tanto la disolución oficial del consorcio, con la que la sus componentes están de acuerdo desde el pasado mes de septiembre, como la fórmula para organizar la feria se abordarán de nuevo en una reunión prevista para la próxima semana tras las dos reuniones celebradas por la Junta Rectora desde el pasado 27 de enero, la más reciente ayer, en las que no ha habido avances de ningún tipo.

Los componentes de la Junta tendrán que decidir en base a los informes en su poder redactados tanto por la secretaria municipal como por los servicios jurídicos de la Diputación de Córdoba, este último centrado en el futuro de los tres trabajadores contratados, uno de los escollos a la hora de la disolución del Consorcio.

En cuanto a la organización de la feria agroganadera se barajan varias opciones, entre otras, que fuera el propio Ayuntamiento quien la asumiera con algún tipo de colaboración por parte de Covap, o que fuera la propia cooperativa quien se encargara del peso organizativo con una subvención municipal, algo que deberían recoger los presupuestos municipales del 2022 aun sin aprobar.