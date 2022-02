El consejero de Salud de la Junta, Jesús Aguirre, ha defendido este miércoles los beneficios del aceite de oliva tras la denuncia de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid contra la Denominación de Origen Protegida (DOP) de Baena por haber publicado en su página web los beneficios para la salud que conlleva el consumo de aceite de oliva virgen extra, al considerar que se trata de una publicidad no permitida por la normativa europea, aunque la DOP ha argumentado que se prohíbe en los envases, pero no impide que una página web informe a los consumidores.

Aguirre subrayó que «en el semáforo Nutriscore el aceite de oliva debería estar en la parte de positivo desde el punto de vista sanitario». Como embajador del aceite de oliva virgen extra de Baena, el consejero mantuvo «la defensa a ultranza de las bonanzas desde el punto de vista sanitario de los aceites extra virgen». Entretanto, comentó que «todavía no ha llegado la información por parte de la Comunidad Madrid», de manera que «cuando llegue, se valorará en tiempo y forma».

No obstante, Aguirre remarcó que «desde el punto de vista saludable hay evidencias científicas suficientes para recomendar el aceite extra virgen».

Por su parte, el presidente de la DO, Javier Alcalá, manifestó que «el consejo no es que tenga derecho a transmitir información al consumidor, sino que tiene obligación», a la vez que confía en que la sectorial de las DO de oliva pida a las administraciones que se «posicionen de una manera definitiva acerca de si es que se va a prohibir que se pongan las características saludables».