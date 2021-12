La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha vuelto a hacer hincapié en el Parlamento de Andalucía en que “los ecoesquemas no pueden ser un coste de producción más” y ha explicado que, como se ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, “no se pueden quedar en ocho” sino que “tienen que ser al menos 12 ecoesquemas”. Durante la negociación de la nueva Política Agrícola Común (PAC), la Junta y el sector agrario andaluz han defendido la necesidad de contar con un mayor número de ecoesquemas que los contemplados en el Plan Estratégico Nacional porque, en caso contrario, estas nuevas herramientas ambientales no reflejarán la amplia diversidad productiva de esta Comunidad Autónoma.

“Si no hay rentabilidad, no hay campo y no hay municipios con posibilidades económicas en el mundo rural”, ha respondido Crespo en respuesta a una pregunta sobre la situación que enfrentan los profesionales del campo andaluz como consecuencia del aumento de los costes de producción. La consejera ha calificado como “insoportable” la subida de un 307% en los fertilizantes, un 270% en la energía y un 73% en el gasóleo agrícola; y ha apuntado que, fruto de las “reuniones constantes” con los representantes de este sector, el Gobierno andaluz contempla diversas actuaciones que respaldan a los agricultores y ganaderos de la Comunidad Autónoma. A modo de ejemplo, se ha referido a la inversión de 143 millones de euros que destina la Junta de Andalucía a respaldar la modernización del regadío andaluz porque, de esta forma, se aumenta la eficiencia y “hay un menor consumo de energía y agua”.

“Y vamos a seguir en esa línea”, ha añadido Crespo, que ha querido dejar claro que, además, también solicitará “asuntos fundamentales” al Gobierno central como la doble tarifa para el regadío, “que ahorraría un 20% en la tarifa eléctrica a los regantes”. “Es el momento de ponerlo en marcha”, ha subrayado.

Por otro lado, la responsable del ramo ha apuntado que los técnicos de la Consejería de Agricultura están ya redactando su solicitud de rebaja fiscal para el año que viene, que “tendrá que ser sensible a las necesidades que tenemos”, y ha resaltado que, “después del Brexit, es el momento de hacer nuevos acuerdos con terceros países que no sean lesivos a los intereses de los europeos”. “El Gobierno central lo debe solicitar a Europa”, ha comentado en su intervención, añadiendo que Andalucía lo ha demandado de nuevo en la última Conferencia Sectorial y “seguirá insistiendo” porque “es de gran importancia para nuestros agricultores que la competencia sea leal”. “Hay que pelear entre todos por ello”, ha subrayado.

Además, ha anunciado que el Gobierno andaluz continuará reclamando el IVA agrícola reducido del 10% para los insumos; un 35% de bonificación en la factura del gasóleo agrícola, que el sector “lleva pidiendo dos años”, y una bonificación de la factura de los fertilizantes que podría comenzar fijándose en un 15%.