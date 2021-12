¿Es poco o mucho lo que gana el trabajador del campo? La respuesta diferirá si se le pregunta a un trabajador o a un empresario, como es lógico. Eso sí, este año se ha producido un incremento importante respecto a años anteriores como consecuencia de la firma del nuevo convenio y, sobre todo, la última subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), aplicada desde el 1 de septiembre. Esto hizo que el sueldo que habían pactado empresarios y sindicatos quedara obsoleto. El sueldo medio por jornada trabajada de un eventual se sitúa en 48,95 euros en Córdoba desde ese 1 de septiembre, después de que ya se actualizara entre el 1 de enero y el 31 de agosto, pues lo negociado en el convenio lo dejaba en 44,91 euros en tareas como la siembra, la trilla o las labores de tracción animal. Además, desde septiembre se ha tendido a unificar el salario en esos 48,95 euros, incluyendo aquí también labores como el abonado, la recolección, la carga y descarga o los secadores. Superior es para la realización de tratamientos fitosanitarios, ya que asciende a 53,81 euros (no se ha visto afectado por el incremento del SMI al ser superior a lo establecido por el Gobierno).

En el caso de los fijos, desde el 1 de septiembre el salario por día asciende a 31,05 euros, mientras que lo que se recogía en el convenio eran 29,02 euros. Este sueldo es el que se establece en las tablas salariales actualizadas para capataces, manijeros, caseros, maquinistas, tractoristas, hortelanos, mayoral o guardas y trabajadores en explotaciones forestales o cinegéticas, entre otros. Los importes se mantendrán durante el 2022 y 2023 a excepción de salarios que aún estuvieran por debajo del SMI. Tampoco sufrirán variación en los próximos dos años las condiciones establecidas en el último convenio colectivo del campo, que se cerró el pasado mes de julio y que afecta a unos 70.000 trabajadores y a unas 7.000 empresas de la provincia.

La actualización por el aumento del SMI también redunda en otros conceptos, como sucede con el plus de distancia, que se establece en 0,20 euros el kilómetro cuando va un ocupante y se incrementa hasta llegar a 0,31 euros cuando se trata de cinco ocupantes en el vehículo. Por desgaste de herramienta se recoge el pago de un plus de 0,31 euros por día y de 0,43 por el plus de maquinaria.

Más de la mitad de los contratos que se hacen en la provincia corresponde a la actividad agraria

Pero, ¿qué tipos de contratos se podrán hacer a los trabajadores? El convenio del campo de Córdoba establece que hay cuatro modalidades de contratación autorizados: fijos de plantilla, fijos discontinuos, por obra y servicio y eventuales (estos son los mayoritarios).

Los trabajadores fijos son los que contrata con carácter indefinido una empresa, mientras que los fijos-discontinuos son los que permiten hacer trabajos que no se repiten en fechas determinadas dentro de la actividad normal de la empresa. El contrato por obra y servicio se hace a empleados por una duración determinada, extinguiéndose la relación cuando finaliza la obra o servicio por la que se formalizó el contrato. Por último, los contratos eventuales se firman sin necesidad de recoger el plazo o tarea que se va a realizar. Estos adquirirían la condición de fijo discontinuo cuando son contratados 170 días en cada año durante tres años consecutivos o cuatro alternos en la misma empresa.

En la actualidad, la jornada de trabajo en el campo está establecida en 39 jornadas semanales de lunes a sábado, es decir, 6 horas y media al día, con 15 minutos de descanso a cargo del trabajador. En los meses de más calor (junio, julio y agosto), la jornada será de 37 horas semanales, es decir, 6 horas y diez minutos. En este caso, el descanso de 15 minutos correrá a cargo de la empresa. Los trabajadores fijos tendrán vacaciones de 30 días naturales, mientras que a los fijos discontinuos se le aplica según el tiempo trabajado.

El campo es el gran generador de empleo de la provincia, siendo mayoritariamente de carácter temporal (99% de los contratos). Durante el 2020 absorbió el 53,8% de todos los que se hicieron en las distintas actividades económicas, con 240.409 contrataciones, superando al sector servicios (137.520).