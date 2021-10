Asaja Córdoba participará mañana jueves en Sevilla en la Caravana por el Campo Andaluz convocada por el sector agrario andaluz, representado por ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, en defensa de una PAC justa para los agricultores y ganaderos de Andalucía y en protesta ante el incumplimiento del ministro de Agricultura, Luis Planas, con la realidad y la diversidad productiva del campo andaluz. De no modificarse el Plan Estratégico Nacional esta protesta será la primera de un periodo de movilización permanente que no se paralizará hasta que se atienda y se reconozca el esfuerzo de nuestra región.

El Ministerio está diseñando un modelo productivo a través del Plan Estratégico Nacional de la PAC que, a juicio de Asaja, no refleja el potencial productivo del campo andaluz, ya que no puede olvidarse que una parte muy importante del presupuesto para la PAC en España es fruto del trabajo de los agricultores y los ganaderos andaluces y, por tanto, en clara respuesta a su relevancia agraria en el conjunto de España. Por este motivo, el sector agrario insiste en que, si el Plan Estratégico Nacional no reconoce la situación estratégica de Andalucía, los agricultores y los ganaderos andaluces se manifestarán sine die.