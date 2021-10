Ni el más modesto cultivo en Córdoba escapa ya a la globalización y cada precio está sujeto a los vaivenes de la producción de grano en Ucrania, en el caso de los cereales; de la perspectivas en China, para el ajo, o de la producción de otros países mediterráneos para el aceite de oliva, por citar algunos ejemplos. También el cultivo en expansión que nos ocupa en este capítulo, la almendra, está condicionado porque el 80% de la producción mundial se concentre en California, con la diferencia de que es una situación que ya le acompañaba desde su cercana implantación en la provincia y que, pese a todo, no le está perjudicando. Ni mucho menos.

Si ya sorprendió que entre el 2016 y el 2019 los almendros alcanzaran las 4.471 hectáreas de media en el mapa de cultivos de la provincia, que el año pasado creciera hasta las 8.810 y que en el último Esyrce del Ministerio de Agricultura les adjudiquen 13.334 hectáreas... lo dice todo. De hecho, estamos hablando ya del séptimo cultivo en superficie de la provincia, llegando a adelantar a los cítricos. Y todo ello tras una muy buena cosecha en el 2020-21 que no se vio afectada por la seca primavera ni por la ola de calor de agosto, que en todo caso solo adelantó la recolección, explica el ingeniero agrónomo de Todoalmendro.es Raúl García Andrés. Incluso, el precio se ha reforzado como atractivo en este 2021 a pesar de que la almendra se desplomó el pasado año en España hasta los 3 euros por kilo, después de que EEUU rompiera el mercado global sacando 3,5 millones de libras en lugar de los poco más de 2 millones del último cuatrienio (fíjense que los expertos hablan en libras, lo que muestra el peso de EEUU en este mercado global). Sin embargo, y como dice el refrán, «el diablo se ha puesto de nuestra parte» y, pese a la pandemia y la sobreoferta del 2020 de EEUU, «ello no ha hecho más que crear una demanda que no existía y que ahora hay que satisfacer», dice Raúl García. Lo que unido a la incertidumbre en EEUU por la gravísima sequía de este año y a que «no saben aún cuántos almendros pueden haberse perdido», explica que la cotización de la almendra en España, en donde la demanda supera la producción, no haga más que subir. Hablamos de 3,7 euros por kilo en julio del 2021 (mejor precio que un año atrás), mientras que el kilo a final de agosto de la variedad belona ya cotizaba a 5,20 euros el kilo.