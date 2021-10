El sector lácteo nacional y europeo se enfrentó desde la primavera del 2021 a una situación delicada por la subida en los costes de producción debido al incremento del precio de la alimentación animal por la mayor demanda de las materias primas, entre ellas la soja y el maíz, en el contexto de crisis económica por la pandemia.

En Los Pedroches, primera zona de producción lechera de Andalucía, la dependencia de las materias primas de producción nacional y extranjera, que conforman la alimentación del ganado, es muy elevada al carecer de cultivos propios suficientes, por lo que en la zona el 60 por ciento de los costes de producción provienen de la alimentación animal y cualquier oscilación en los precios de las materias primas tiene su inmediata repercusión en el sector.

Juan Francisco Sánchez, presidente de Usías Holsteins y de la Asociación Frisona de Dos Torres (Afrido), señala que desde marzo la subida del precio de la soja y de la harina de maíz provocó que a los ganaderos les haya subido un 25 por ciento el coste de la alimentación animal y eso se traslada al coste de producción, que aumenta unos 2,5 céntimos por litro de leche, que llegan a 3 céntimos al incorporar las subidas de la luz o del gasoil.

Al ganadero le ha costado producir un litro unos 35 céntimos, de media, y con esos costes ya no hay margen de rentabilidad. Sánchez, que también ejerce como veterinario y ganadero, señala que es una situación muy parecida a otra crisis de precios que vivió el sector en el 2012, y cuenta que en este caso, además, desde el inicio de la pandemia ya bajó el precio de la leche «y al ganadero le repercutió al pasar de 35 o 35,5 céntimos a 34 aproximadamente en el precio por litro que percibe».

Ante esta coyuntura, ¿cuáles serían las soluciones? El presidente de Usías Holsteins y Afrido señala que «debe haber herramientas para trasladar ese coste de producción al litro de leche y construir el precio en el lineal del supermercado de abajo a arriba para dar valor a todos los eslabones de la cadena». Un objetivo que «no está logrando la Ley de la Cadena Alimentaria».

Por otra parte, las grandes superficies siguen utilizando, en algunos casos, la leche como producto reclamo bajando el precio por debajo de los costes de producción, «algo que debe controlar la agencia AICA». A esto hay que unir que la atomización del sector impide lograr avances en la negociación con la distribución «para que la leche tenga un precio digno».

Igualmente, subraya que como la sociedad exige calidad en los alimentos, eso supone que haya que abonar algo más, apenas 3 o 4 céntimos por litro de leche, acorde con los costes «para que el sector lácteo tenga viabilidad».

Ante este panorama, «que los ganaderos de vacuno de leche de Los Pedroches viven con mucha incertidumbre», Juan Francisco Sánchez invita a quienes muestran su preocupación por la despoblación a apoyar, cada uno desde su ámbito, al sector lácteo «porque la supervivencia de las zonas rurales va ligada a su economía».

Sin olvidar el esfuerzo y las inversiones realizadas en las granjas para hacerlas sostenibles, cumplir con parámetros medioambientales y de bienestar animal «y ese esfuerzo, luego no se traduce en recibir un precio digno».

Sobre el aguante de los ganaderos de vacuno incide en que «dependerá de lo que dure esta situación de falta de rentabilidad» del sector.

Las organizaciones representativas del sector ganadero andaluz COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, junto a la Organización de Productores del Sur (OPL), a las que se unía también Asaja Córdoba, anunciaron un calendario de movilizaciones que comenzó el 13 de julio en Sevilla, desde la sede del Gobierno andaluz a la sede de la Delegación del Gobierno central, junto con sucesivas movilizaciones durante el verano.

Con respecto a la producción de leche en Andalucía, el secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Junta, Vicente Pérez, indicó que en 2020 fue de 580.925 toneladas, representando el 7,8% de la producción nacional y con una estimación de que el 63% de las vacas lecheras andaluzas está en la provincia de Córdoba.

Por su parte, el delegado territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Ramón Pérez, destacó que, con los datos actualizados en 2021, «la provincia de Córdoba lidera la producción andaluza de leche de vaca con 383 explotaciones y cerca de 64.000 cabezas, que suponen casi las dos terceras partes del total de la producción andaluza». Dos Torres es el municipio líder en el sector del vacuno de leche en la provincia, con 73 explotaciones y más de 13.000 cabezas, y, como aseguró el delegado, «es referente de buena gestión basada en la innovación y la modernización»».

Covap

En relación con el sector lácteo cordobés, el Grupo Covap, integrado por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, Lactiber, Làctia y Naturleite, alcanzó en 2020 una facturación de 629 millones de euros, cifra que representa un crecimiento del 2% respecto al ejercicio precedente. A lo largo del año, la compañía registró unas ventas en volumen de 1.200 millones de kilos. Estas cifras reflejan la favorable evolución del conjunto de sus filiales, que han seguido consolidando sus modelos de negocio para ofrecer productos de la máxima calidad y construir, paralelamente, una cadena agroalimentaria sostenible en los mercados en los que opera de la mano de sus clientes y proveedores.

De esta manera, Covap y sus filiales, Lactiber (Castilla y León), Làctia (Cataluña) y Naturleite (Galicia), proveedores especialistas totaler de Mercadona, han reforzado su capacidad de producción para atender las demandas y nuevos retos planteados por todos sus clientes.

En este sentido, el grupo tenía al término del 2020 una plantilla media de 1.165 personas, y cuenta con el aprovisionamiento de más de 2.000 ganaderías, dato que refleja la contribución del Grupo Covap a la generación de empleo y actividad en el mundo rural.

En el ámbito de Lácteos Covap, la cooperativa cordobesa sacó al mercado una nueva gama de mantequillas, ricas en vitamina A y elaboradas con leche de vaca, oveja y cabra procedente de 355 granjas seleccionadas de sus ganaderos.

En la memoria de Covap correspondiente al 2020, publicada en 2021, se recoge, en relación con el ámbito lácteo, que se han incorporado dos nuevas máquinas envasadoras de máxima eficiencia y capacidad, acompañadas de la tecnología más segura en envasado en brik.

Además, la implantación del quinto turno de producción «está permitiendo fabricar de forma estable, mejorando la eficiencia de la planificación y la conciliación de la vida familiar de las personas empleadas».

Por otra parte, la instalación de un equipo de tratamiento de UHT para productos viscosos está posibilitando el desarrollo de nuevas gamas de productos lácteos en Covap como las mantequillas, pero también la gama Smilke, lácteos on the go; la leche enriquecida con vitaminas A, D y ácido fólico; la nueva imagen de Quesos Covap o el lanzamiento en febrero de 2021 de Calcio Protect, su nueva gama de leche con calcio enriquecida con un completo mix de vitaminas y minerales.