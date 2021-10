Si la última campaña en el olivar estuvo marcada por las bajas cotizaciones y la incertidumbre sobre la recolección, ya que no estaba claro qué sistema de trabajo habría en plena pandemia, el año agrícola 2021-22 se encara de una manera muy distinta en el principal cultivo de la provincia. Aunque quizá haya que empezar justo por ahí: por esa condición de cultivo con la mayor superficie en Córdoba, después de que la última encuesta Esyrce del Ministerio le haya asignado al olivar un ligerísimo descenso de mil hectáreas, hasta las 373.070, rompiendo un crecimiento continuo de años y quizá debido a las circunstancias adversas antes comentadas de la pasada campaña del olivar. El descenso apenas supone un 0,27% de la superficie de este cultivo, que al bajar el total de la provincia en más de 4.400 hectáreas no hace sino tener mayor presencia en Córdoba, suponiendo ya el 56,02%, un 0,14% más que el pasado año. No obstante, hay que matizar que en la evolución de superficies de la Consejería de Agricultura el olivar sí registró un aumento en 2020 al situarse en 370.124 hectáreas, de las que 366.975 son de olivar de almazara y 3.149 de aceituna de mesa (en 2019 la superficie del olivar era de 364.898 hectáreas). Ahora bien, ¿como se reflejará en la producción de un cultivo con cosechas tan dispares? Lo que sí está claro es que durante el año 2020, marcado por el covid, el precio del aceite sufrió una gran alteración. Al respecto, y para entender la situación pasada y actual, ahí está el último estudio de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), que fija unos costes de producción medios para el olivar tradicional de alta pendiente de 3,52 euros el kilo y los 1,49 euros el kilo para el superintensivo, con 2,49 euros de media ponderada. Y si se recuerda, el virgen extra terminaba en la lonja de la Junta en agosto del 2020 a 2,14 euros el kilo, 1,84 para el virgen, 1,69 para el virgen lampante y 1,7 euros el kilo para el refinado. Los números no engañan: así, muy buena parte del olivar tradicional produjo por debajo de costes.

El precio fue ascendiendo a lo largo del año agrícola impulsado por una cosecha «escasa» de 268.000 toneladas y con un rendimiento del fruto «inferior al deseado», define el secretario general de UPA-Córdoba, Miguel Cobos, que incluso hizo que en muchas explotaciones no se recogiera toda la aceituna posible para, al menos, limitar costes laborales. En todo caso, la lógica de un ascenso de precio por una menor producción tampoco es una noticia buena para el sector (tanto agricultores como mano de obra temporera) si ello implica menos ingresos.

Pero lo importante es que la situación ha cambiado notablemente. Así, en la lonja de la Junta, a finales de agosto del 2021, el virgen extra cotizaba a 3,21 euros el kilo, el virgen a 3,05, el virgen lampante a 2,87 y el ecológico (que entra en la tabla y que en muchas ocasiones responde a ese cultivo tradicional de alta pendiente) a 4,04 euros el kilo. Así, las cuentas sí que cuadran. Aunque, y reconociendo que «los precios son bastante aceptables, mejores que el año pasado», Ignacio Fernández de Mesa, presidente de Asaja-Córdoba, desearía que su cotización «pudiera estar entre los 3,5 o casi 4 euros por kilo». Eso sí, serían unas cifras que ya estarían muy cerca de esa barrera en la que el coste del producto comienza a retraer al mercado nacional, al menos por lo visto en campañas similares y siempre que los hábitos de consumo no hayan cambiado (sin que lo sepamos) por la pandemia y por un consumidor más concienciado con el aceite de oliva y ya dispuesto a pagar más por su calidad.

Los aranceles de EEUU

Otra buena noticia que explicaría la cotización y que paralelamente abre expectativas: la suspensión, al menos temporal, de los aranceles por parte de EEUU al sector. Se trataba de una carga aproximada de un 25% del valor que, a lo largo de los dos últimos años de la administración Trump, había arruinado todo el trabajo de años de promoción e información para crear mercados en el gigante americano. Ahora queda por saber si se prorroga esta suspensión y, paralelamente, se retoma el trabajo y los programas para reabrir el mercado cerrado y encontrar otros nuevos en EEUU, todo ello sabiendo que Córdoba está especialmente interesada no solo por su mayoritaria superficie dedicada a la aceituna para almazara sino, sobre todo, por esas 793 hectáreas (según la Esyrce del Ministerio) de aceituna de mesa y las 46.904 hectáreas de doble aptitud. Se trata de una enorme producción que permite al olivarero cordobés tener algo de cintura según los mercados primen a una u otra modalidad del fruto. De hecho, esa enorme superficie destinada en Córdoba a aceituna que puede tener una doble finalidad supone el 39,2% de España.

Otras buenas noticias

Capítulo aparte está el prestigio en alza de las denominaciones de origen, con un aumento en conjunto en Andalucía de su valor del 2,6% respecto al 2020, según un reciente informe de la Consejería de la Junta; o el crecimiento de la digitalización del sector, especialmente el capítulo de la comercialización, algo quizá impulsado por las restricciones de la pandemia y aquel confinamiento que obligó a despertar la imaginación para vender más y mejor por internet y en busca de la internacionalización sin canales intermedios. En relación a ello, y es otra optimista noticia, hay que señalar el valor de las exportaciones, que llegaron a 229 millones de euros (un 52% más anual) en el primer cuatrimestre del 2021.

El fin de la campaña actual

Así, solo resta hablar de las perspectivas para el fin de la presente campaña, dejando de lado, en el aspecto negativo, antiguas reivindicaciones que siguen en pie (como esos 228 hectómetros cúbicos perdidos en Córdoba en las últimas tres décadas y que se le reclama a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir porque podrían poner en riego más de 150.000 hectáreas de olivar, además de las 120.000 existentes) o, en el lado positivo, la ausencia de plagas notables en estos últimos meses, ya que, incluso, la mosca del olivo, para la que a principios de agosto comenzaron a hacerse tratamientos preventivos en el entorno de Priego, pero que dejó de ser un peligro cuando las altísimas temperaturas de mediados del mes acabaron con este insecto.

Eso sí, ese mismo calor que acabó hasta con las plagas se perfila como uno de los elementos que más marcarán la presente campaña. Y es que la ola de calor de mediados de agosto llegó en el peor momento del verano, tras una seca primavera y con el campo con una humedad de fondo bajo mínimos. En diversas explotaciones se constató que el incipiente fruto comenzaba a arrugarse y, sin duda, repercutirá en general en todos los cálculos de aforo que vayan proporcionándose, aunque «evaluar ahora mismo daños no es posible», puntualiza Fernández de Mesa. El responsable de Asaja también coincide con su homólogo en UPA, Miguel Cobos, en que todo dependerá de las lluvias en otoño y de si ya en septiembre las precipitaciones vienen al rescate de la situación.

En todo caso, el déficit hídrico ya apunta en Córdoba, y en España en general, a una cosecha media-baja que puede ser incluso inferior a la de la pasada campaña. Al respecto, las cifras a nivel nacional que ofreció hace unas semanas el ministro de Agricultura, Luis Planas, no hacen más que refrendar las expectativas que ya señalan para Córdoba Asaja y UPA, con esa demanda nacional estabilizada en torno a las 550.000 toneladas, el aumento del precio constatado respecto al año pasado del 60% y unas existencias totales en agosto de 640.483 toneladas (un 12% inferior a la del 2019-20), 335.645 de ellas en almazaras, lo que parece garantizar que se mantendrán los precios hasta la primera prensa ya que supone un 12% menos de existencias que el pasado año. Así, al menos, lo señaló el ministro al informar del último decreto de calidad del AOVE en el que, entre otros avances, fija normas para garantizar la trazabilidad del producto, lo que no deja de ser otra buena noticia en el sector.