El sector de los cítricos en la provincia de Córdoba ha pulsado el botón rojo, que viene a significar que se encuentra en una situación de alarma más que considerable y que la cosecha podría irse al garete si, bien no se dan las circunstancias climatológicas, o bien, las administraciones públicas no lo remedian a través de medidas extraordinarias. Así lo ponen de manifiesto las principales organizaciones agrarias consultadas. La razón no es otra que la falta de agua y la situación de riesgo extremo que atraviesan los embalses cordobeses.

La ecuación es sencilla: si no hay agua los agricultores difícilmente podrán salvar la cosecha de cítricos, un cultivo que dejó a Córdoba en la pasada campaña (2020-2021) como la tercera provincia productora de Andalucía con alrededor de un 15% del total de recolección.

Los representantes de Asaja, UPA y COAG coinciden, sin dejar lugar a dudas, en que la situación de emergencia que vive el sector es ya una realidad. El presidente de la sectorial de cítricos de Asaja Córdoba, Nicolás González, aborda el actual escenario y declara que «nos encontramos con que la cosecha de naranja se encuentra acabada al 70% y, sin embargo, tenemos muy claro que se puede ir al traste». Pero, ¿qué haría falta para salvar esta situación extrema? Está claro que agua, pero ¿cuándo es la fecha límite para que haya precipitaciones de cierta envergadura en la provincia de Córdoba? El responsable de Asaja explica que, tomando como referencia que la campaña arranca entre los próximos 15 y 30 de octubre, «debe llover antes del 15 de octubre». Por su parte, el secretario general de UPA en Córdoba, Miguel Cobos, precisa que «las expectativas no son buenas» en lo que a producción se refiere. Entre otras cosas porque, efectivamente, no llueve y porque «los pantanos se encuentran más bajos de lo normal por el déficit hídrico acumulado.

Desde Asaja valoran al detalle las consecuencias que podría tener que no haya –o haya pocas-- precipitaciones para el sector de los cítricos. Aparte de una mala cosecha, un duro «varapalo» dado que se encuentra prácticamente en el tramo final, González habla incluso de una «merma de la calidad» de los productos. «Los problemas se pueden agudizar y si no lloviera, algo que podría suceder dado el momento de sequía en el que nos encontramos, habría que pedir un extra a la comunidad de regantes», añade. En resumen, puntualiza el responsable de esta organización agraria en Córdoba, un añadido para este cultivo que, «como sabemos, es muy sensible a la falta de agua».

Al cierre de esta edición, el aforo de cítricos elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para la campaña 2021/2022 estima una producción de 6,705 millones de toneladas en España, lo que supondrá un descenso del 4,8% con respecto a la temporada anterior y un 2,1% inferior a la media de los últimos cinco años.

La campaña 2020/2021

En el caso de la campaña 2020/2021, que finalizó oficialmente el pasado 31 de agosto, la producción en la provincia de Córdoba ascendió a 349.489 toneladas, un 0,4% más que en el ejercicio 2019/2020. De ellas, 339.801 toneladas correspondieron a naranja dulce (-15,4% respecto a la campaña 2019/2020), 5.087 a pomelos (-0,9%), 4.307 a mandarinas (-55,9%), 191 a limones (132,9%) y 103 a naranja amarga (-6,4%). Por lo que se refiere a los precios, Asaja considera que hubo una producción «ligeramente inferior» a la anterior debido principalmente a las condiciones climatológicas de los pasados meses de enero y febrero. También señaló que «los agricultores han sabido adaptarse a las nuevas normas sanitarias derivadas del covid-19 para poder recolectar sus cítricos».

La campaña 2019-2020, en cuanto a precios en origen de las naranjas, se mantuvo estable durante todo el curso, aunque es verdad que el mercado tuvo «un ritmo de comercialización más bajo que el que se preveía a principios». En cuanto a los precios, hay que destacar que las variedades tempranas para fresco tuvieron unas cotizaciones medias, según la lonja, de 0,25 euros por kilo para navelina de primera y de 0,21 euros por kilo para salustiana de primera, mientras que, en las variedades tardías para fresco, la mayoría de las Valencia estuvieron en torno a 0,40 euros el kilo de media en las primeras calidades.

En el caso de las variedades para industria, según la lonja de cítricos de la Cámara de Comercio, las variedades del grupo navel se situaron en 0,13 euros el kilo de media a lo largo de la campaña, mientras que las del grupo blanca, en 0,15 euros el kilo de media.

Asaja Córdoba recuerda, en este sentido, que colabora por decimoquinto año consecutivo en esta lonja, que se ha convertido en un referente en las cotizaciones semanales tanto en la provincia, como fuera de ella, ejerciendo una labor fundamental al dotar de transparencia a un sector de vital importancia en Córdoba, que es la tercera provincia en importancia respecto a la producción de cítricos totales y la segunda en producción de naranja de Andalucía según los datos de la Consejería de Agricultura de la Junta.

En lo que respecta a las exportaciones de naranja, según los datos del Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía en el informe de la última campaña, ha habido un descenso de un 13% en volumen y un 11% en valor respecto al ejercicio anterior.

Asimismo, la organización agraria destaca la tendencia mensual de las exportaciones al mercado europeo fue prácticamente similar a la de la campaña anterior, resaltando un notable descenso en las ventas de diciembre, febrero, marzo y abril. En lo referente a la mandarina hay que reseñar que aumentaron las exportaciones, si bien cayó su valor. Su aumento fue de un 12% en volumen y una leve caída de un 2% en valor, tomando como referencia los datos registrados en cosecha anterior. En lo que respecta al limón y el pomelo, por su parte, las exportaciones de limón aumentaron un 9% en volumen y bajaron un 9% en valor. Al hilo del comportamiento de los precios y las exportaciones en la campaña anterior, Nicolás González aborda el apartado de los mercados y lamenta que la naranja de Córdoba, y la de España en general, parten en situación de «desventaja» con respecto a otras procedentes de países también productores como Marruecos, Turquía y Sudáfrica. «Nosotros cumplimos con todas las exigencias que nos marcan, algo que no ocurre con las que exportan otros países» como los ya mencionados. En Sudáfrica, por ejemplo, «los salarios son de apenas tres o cuatro euros al día», especifica el representante de Asaja.

El sector de los cítricos en Córdoba estará «muy vigilante» con el resto de mercados internacionales. González habla en este sentido de aspectos como las «calidades, la pulpa y concentración de zumo y estamos seguros de que nosotros cumplimos con todo y otros países no pueden decir lo mismo». También alude a otros orígenes de la naranja, como «Paraguay o Argentina», que ofrecen una fruta que da un fruto más color limón y menos zumo, ya que son de clima tropical».