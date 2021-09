Junto a la necesaria labor de las administraciones, son muchas las entidades y organizaciones públicas y privadas que vienen poniendo en marcha iniciativas en pro de la sostenibilidad y para contribuir a la lucha contra el cambio climático. En este marco, y complementando la labor que vienen desarrollando muchas empresas cordobesas, la propia Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) participa en la misión, objetivos y actividades del nuevo Observatorio Empresarial para la consecución de la Agenda 2030 (OECA) puesto en marcha desde la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) hace unos meses.

No en vano, y para hacer efectiva su finalidad de promoción de la función social de las empresas, la organización empresarial andaluza y cordobesa vienen apostando por el cumplimiento de la Agenda 2030.

El presidente de CECO, Antonio Díaz, destaca que desde las organizaciones empresariales «y concretamente desde la Confederación de Empresarios de Andalucía, a través de cada una de las organizaciones territoriales, se está trabajando para que el sector empresarial identifique y gestione los riesgos, pero también las oportunidades, que los retos climático y ambiental ofrecen a todos los agentes sociales». Unos riesgos que no solo afectan, y contra los que no solo deben luchar, las grandes corporaciones, sino también las pymes y las microempresas, «que también están llamadas a adaptarse a las nuevas tendencias del mercado y a las preferencias de los consumidores», indica Antonio Díaz.

En este contexto, e identificada la importancia estratégica que económica y socialmente tiene la implementación de la Agenda 2030 entre las empresas, se ha puesto en marcha el citado OECA como Observatorio económico, empresarial y social que se está encargando de la coordinación de actuaciones para el cumplimiento de esta Agenda en el sector privado, mediante el fomento de todo tipo de actividades (foros, estudios, análisis, recomendaciones e información y asesoramiento directo a las empresas) que contribuyan a este cumplimiento.

Entre estas actividades, los llamados Diálogos OECA, cuyo último de sus debates se ha centrado en el sector turístico -uno de los que tiene mayor peso en Córdoba- y la importancia de los ODS en los llamados nuevos destinos turísticos inteligentes.

Todo ello teniendo en cuenta que cada vez más las empresas cordobesas (y andaluzas), no solo del sector turístico, sino del agroalimentario, construcción, comercio, etc.; consideran que los ODS son un motor principal para el logro de sus objetivos no solo económicos, sino también sociales.

En concreto, entre los objetivos de este Observatorio Empresarial está que las empresas y los ciudadanos se beneficien de la Agenda 2030, facilitando un entorno favorable al crecimiento sostenible de las empresas, «siendo punto de encuentro de los actores de la Agenda 2030 en Andalucía y Córdoba; y aumentando en número las empresas que implementan los ODS a sus objetivos». Precisamente, a mediados de julio un informe del OECA resaltaba el papel crucial de los empresarios en la implementación de la Agenda 2030, indicando que casi el 50% de las empresas andaluzas ya desarrolla estrategias con este fin.

Para ello, y de la mano de este Observatorio, CECO trabaja por favorecer la creación y consolidación de nuevas empresas sostenibles, promover el talento y las vocaciones en el desarrollo sostenible, «e impulsar proyectos tractores de amplio alcance que posibiliten el desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles», según se resalta desde la patronal cordobesa.

Todo ello sin olvidar, como recuerda Antonio Díaz, que CECO cuenta desde hace tiempo con una Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, presidida por Juan Nieto (de la empresa Econatur) y que «asumimos el compromiso de contribuir a que las empresas, con independencia de su tamaño o sector de actividad, comprendan estos Objetivos y puedan definir sus prioridades e integrarlos en su día a día».

No en vano, el presidente de los empresarios cordobeses considera que estos ODS deben formar parte ya de la visión estratégica de todas las empresas «a corto, medio y largo plazo. Y para ello resulta fundamental que sean conocidos y asumidos por las personas que ejercen las labores de organización y dirección». Un conocimiento que fomenta este Observatorio, reflejo del interés empresarial por avanzar hacia el desarrollo sostenible, tanto en bienes como en servicios.