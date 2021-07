La Federación Andaluza de Caza (FAC) ha anunciado este viernes que impugnará judicialmente la decisión de no cazar la tórtola esta temporada, tras confirmarse la «cuota cero» en una resolución publicada en el BOJA por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta.

«No vamos a permitir que prohíban la gestión y aprovechamiento cinegético de una especie de cuyo declive se salva única y exclusivamente gracias a los cazadores», ha señalado en un comunicado el presidente de la FAC, José María Mancheño, quien ha advertido de que llegarán «hasta donde haga falta» para defender una postura «avalada por la ciencia». Con esta decisión, el Gobierno andaluz «contribuye a empeorar el estado poblacional de la tórtola», sostiene la FAC, que añade que esta moratoria «no solo no se muestra como una solución al problema de poblaciones, sino que aumentará su declive», ya que se perderá la mejora de hábitats y labores de gestión que realizan los cazadores. El organismo federado considera especialmente preocupante la actitud del Instituto Andaluz de Caza que, a pesar del «grave problema» al que se enfrenta el sector cinegético debido a esta moratoria, aún no ha consensuado con la FAC las líneas estratégicas del Plan de Caza Adaptativa en la comunidad.