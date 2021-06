Más de 60.000 trabajadores del campo de la provincia de Córdoba están pendientes de la negociación del nuevo convenio del sector que debaten los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones empresariales Asaja y COAG.

Aunque ya se han celebrado varias reuniones y «se ha avanzado algo», en palabras de Antonio Lopera, de UGT, quedan todavía los temas más importantes por acordar, como son las tablas salariales y los reconocimientos de incapacidades.

Desde CCOO, Agustín Jiménez ha explicado a este periódico que el escollo fundamental con el que se está encontrando la negociación es el del salario. Las organizaciones de los trabajadores reclaman que las tablas se ajusten al salario mínimo interprofesional, y sobre el mismo aplicar las subidas correspondientes. Señala Jiménez que los dos sindicatos han bajado sus pretensiones en otros puntos para centrarse en la consecución de estos objetivos salariales, así como en otros aspectos como actualizar el convenio en cuanto a aspectos que ya no se aplican y reconocer otras cuestiones que hoy son necesarias, como es la igualdad o la incapacidad transitoria.

Apostar por el salario mínimo interprofesional es algo que la patronal no acepta, según indican desde CCOO, porque considera que ese incremento del jornal supone aumentar los gastos de las explotaciones, con lo que pierden rentabilidad. Sin embargo, desde el sindicato apuntan que la repercusión es mínima. Jiménez se lamenta de que el del campo es el único convenio que no respeta el salario mínimo y añade que, aunque las patronales lo firman, «luego no lo respetan». Desde el sindicado indican que si se quiere combatir el despoblamiento de los núcleos rurales y el abandono de explotaciones, hay que mejorar las condiciones de vida y, por tanto, laborales de las personas que dependen del campo para subsistir y darle «un valor añadido» a la labor que se realiza.

Jiménez hace un llamamiento a la patronal andaluza para que sea más transigente porque señala que en Andalucía es donde las condiciones de los trabajadores del campo son peores, pues en otras comunidades autónomas el salario es superior y las condiciones mejores. Desde CCOO no ven motivo para que la patronal no acepte estas mejoras y creen que «tienen la oportunidad de hacer un convenio más moderno».

Por su parte, Antonio Lopera (UGT) es más optimista porque cree que se están haciendo esfuerzos para llegar al acuerdo. Así, recuerda que hace unos días los sindicatos hicieron un esfuerzo por simplificar la plataforma, de modo que la negociación se focalice en uno o dos asuntos. Así, se establece el salario en 28,20 euros al día y a partir de ahí habría que negociar la subida.

Acerca del derecho por incapacidad laboral transitoria, pretende UGT que se elimine la discriminación que hasta ahora venía sufriendo el trabajador eventual, al que no se le reconocían algunos derechos en materia de incapacidad de los que sí disfrutaban los fijos o los fijos discontinuos. Este es uno de los aspectos, junto con el de la igualdad, en los que la plataforma presentada por los sindicatos incide de cara a la modernización del convenio del campo de la provincia de Córdoba.

Desde la organización agraria COAG, su secretaria general en Córdoba, Carmen Quintero, ha señalado que «la parte sindical ha presentado su propuesta y ahora la parte de la patronal expondremos la nuestra». Para Quintero «lo que está claro es que en la situación que nos encontramos de caída de precios y aumento de los costes de producción tenemos un margen muy limitado». Sin embargo, aún así, considera que «estamos en proceso de diálogo y negociación».

Por su parte, la patronal agraria Asaja ha declinado hacer valoraciones, ya que «se está negociando todavía».

El aspecto de los derechos laborales de los trabajadores del campo en algo que le viene preocupando a la patronal porque, además del frente sindical y la negociación abierta en estos momentos, también en la negociación de la nueva PAC está sobre la mesa y ya en algunas ocasiones los responsables de las organizaciones agrarias más representativas han asegurado que se están intentado imponer unas condiciones de difícil cumplimiento porque el empleo en el campo andaluz (y, por tanto, en el cordobés) tiene unas características muy singulares.