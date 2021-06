La organización agraria Asaja Córdoba ha informado del comienzo de la recogida del corcho en la provincia, previéndose una campaña continuista en relación con la anterior. Ello se debe a que 2020 y 2021 son los años con más fincas que cumplen su turno de nueve años de saca de corcho.

No obstante, Asaja considera que los precios actuales no se corresponden con la calidad del producto ni con la demanda pues, al igual que el año pasado, actualmente son inferiores respecto a la campaña de 2019, cuando se estableció un valor aproximado de unos 90 euros por quintal sacado, «lo cual no es positivo ni razonable para los titulares de este tipo de explotaciones».

La producción media anual en Córdoba es de unas 2.700 toneladas procedente de fincas situadas a lo largo de toda la sierra de la provincia. En concreto, se crean unas 1.400 jornadas de trabajo directas en el campo. El corcho es un producto escaso en el mundo y muy cotizado, siendo Andalucía la primera productora nacional. En concreto, el corcho producido en Sierra Morena es de excelente calidad. Por ello, Asaja considera que los precios deberían ser superiores. Esta campaña se realiza desde primeros de junio hasta finales de agosto, momento en el que el corcho se puede separar del alcornoque sin dañar el árbol.