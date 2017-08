Los libros son para el verano

El calor no da tregua, pero siempre es posible olvidarse de estos rigores gracias a un chapuzón, un viaje emocionante o, lo que es casi lo mismo, un buen libro. ¿Los libros son refrescantes? Es difícil decirlo. Lo que sí es cierto es con el ánimo dispuesto facilitan el relax. Para aquellos que a estas alturas todavía no tengan claro qué libro incluir entre sus lecturas, ahí va un buen puñado de sugerencias. Esta orientación, a modo de consejo de amigo, debería estar complementadas con la inexcusable e ineludible prescripción del librero más cercano.

ASIGNATURAS PENDIENTES...

‘Patria’ Fernando Aramburu (Tusquets). Sí, el libro del año (del pasado, y de este). Por una vez, mérito literario y ventas van de la mano. Tras el elogio han empezado a llegar las críticas. Que si no cumple su propósito de mostrar los diversos ángulos del conflicto vasco. Que si dibuja con rasgos críticos a los personajes de la izquierda aberzale. Pues bien, no creemos que nadie pueda compartir esta objeción a no ser que entienda que el juicio moral hacia quienes, cuanto menos, excusaban la violencia no puede ser más que crítico.

‘Manual para mujeres de la limpieza’ Lucía Berlin (Alfaguara / L’Altra) . «No me importa contar cosas terribles si puedo hacerlas divertidas», dice la narradora de uno de los cuentos de la malograda, olvidada y recuperada escritora estadounidense. Lo podría haber suscrito ella misma.

‘Tierra de Campos’ David Trueba (Anagrama). Un hombre acompaña el cadáver de su padre para sepultarlo en su lugar de origen. Melancolía y humor.

‘El monarca de las sombras’ Javier Cercas (Literatura Random House). 3El escritor reconstruye la huidiza figura de su tío, un joven falangista muerto durante la guerra. Motivos para leerlo: si se prefiere el Cercas autor de novelas de no ficción. Para debatir sobre él: ¿admitir que entre las filas de Franco pudo haber gente honrada, engañada o empujada hacia ello implica relativizar la condena debida a los sublevados? Cercas, claro, opina que no.

PARA DEJARSE ARRASTRAR POR LOS SENTIMIENTOS...

‘Nosotros en la noche’ Kent Haruf (Literatura Random House / Angle). Una anciana llama a la puerta de un viudo: sí los dos están solos, ¿por qué no hacerse compañía? ¿Por qué no vivir juntos y compartir cama, aunque solo sea para acariciarse?

‘La uruguaya’ Pedro Mairal (Asteroide). Absorbente. Veinticuatro horas en la vida de un escritor que viaja a Montevideo para cobrar un anticipo y para encontrarse con una mujer a la que conoció en un festival literario.

‘Esperando a Mr. Bojangles’ Olivier Bourdeaut. Una especie de The Royal Tenenbaums a la francesa, con una familia que vive en su propio mundo con una grulla amaestrada hasta que el ensueño se rompe.

‘El retorno’ Hisham Matar (Salamandra). Si quiere emociones más profundas, proponemos el duro retorno del escritor de origen libio al país de donde su familia tuvo que huir y donde su padre encontró la muerte en prisión.

‘Daha' Hakan Günday (Catedral / Periscopi). Podemos ignorar lo que está sucediendo en las aguas en las que nos bañamos. O procurar no olvidarlo. Sabemos que la mayoría harán lo primero… pero por si acaso, aquí está esta historia del hijo de un traficante de personas en Turquía.

...O EL HUMOR...

‘El astronauta de Bohemia’ Jaroslav Kalfar (Tusquets). Un extraño cuerpo ha entrado en el sistema solar. La República Checa se ofrece a enviar un astronauta como conejillo de indias. Y se topa con un alienígena en forma de araña que hurga en su mente. Historia de un país, heridas del comunismo y el poscomunismo y humor surrealista.

...O POR EL DOLOR...

‘Carmen de Mairena’ Carlota Juncosa (Blackie Books). Una biografía del travesti. Vamos a reír un rato. Pues no. A no ser que uno sea un Cárdenas de la vida. En forma de novela gráfica, la autora relata sus contactos con el personaje del Chino hecho famoso por la TV. Sordidez y truculencia, un enjambre de lumpen-aprovechados y, sí, lástima.

‘Las defensas’ Gabi Martínez (Seix Barral / Catedral). Martínez se pone en la piel de un neurólogo al que trataron de enajenado después de autodiagnosticarse una enfermedad autoinmune. Todo se solucionó cuando un colega acabó por descubrir la dolencia.

PARA VIAJAR DIFERENTE...

‘Viajes con Henry James’ Henry James (Ediciones B). Los reportajes de viajes del gran autor para la revista The Nation, reunidos por primera vez en un libro.

‘El viajero accidental’ Harry Kelsey (Pasado & Presente). Si queremos viajes al límite, se hace neceario recordar aquí las primeras expediciones que circunnavegaron la tierra. Escorbuto, sed y playas llenas de nativos hostiles.

‘¡Plato!’ Pau Arenós (Debate). Singladura gastronómica a lo largo de todo el mundo, desde tres estrellas franceses demodés a batallas a brazo partido con las decenas de patas de diversos artrópodos mexicanos.

‘Aventuras ibéricas’ Ian Gibson (Ediciones B). Gibson narra su relación de amor y odio con España mientras recorre los hitos imprescindibles de la arqueología ibérica.

INTRIGAS CRIMINALES...

‘La habitación en llamas’ Michael Connelly (Adn). El último caso de Harry Bosch. Una novela de plenitud tanto del personaje como del autor.

‘Icaro’ Deon Meyer (Salamandra). Novelón negro y descubrimiento de aspectos de la realidad de la sociedad sudafricana.

‘Corrupción policial’ Don Winslow (RBA). Winslow pasa de sus novelas sobre los carteles de la droga a una histórica clásica de agentes muy duros, muy irlandeses y muy corruptos en Nueva York.

‘En un país extraño’, de Charles Cumming (Salamandra). 3Las novelas de espionaje necesitaban un relevo generacional capaz de inventar nuevas tramas para el vetusto MI6. Cumming lo está logrando.

‘La cacería’, de J. M. Peace (Ediciones B). 3Otro thriller psicológico, con una mujer cazada sádicamente en plena naturaleza australiana.

‘El extraño verano de Tom Harvey’, de Mikel Santiago (Ediciones B). 3 El vizcaíno Mikel Santiago sigue ubicando en localizaciones vacacionales sus adaptaciones nacionales del modelo de Patricia Highsmith, con ligero toque sobrenatural a la Connolly.

PARA CONOCER LA HISTORIA...

‘Recordarán tu nombre’, de Lorenzo Silva (Destino). 3Pesan sobre el libro expedientes de consejos de guerra, hojas de servicio... Pero es igual: es un señor acto de justicia sobre la figura del general de la Guardia Civil Aranguren, clave en la derrota de la sublevación militar el 19 de julio de 1936 en Barcelona.

'El meteorólogo' de Olivier Rolin (Asteroide). El autor francés novela la vida del jefe del Servicio Meteorológico de la URSS que acabó en el gulag.

‘Estirpe’, de Marcello Fois (Hoja de Lata). Una saga familiar que narra a partir de una familia de lejanas raíces españolas la historia de Cerdeña en el siglo XX. Un intento exitoso de renovar una fórmula clásica.

‘El cementerio de las Hespérides’, de Lindsey Davis (Ediciones B). La saga del detective en tiempos del imperio romano Marco Didio Falco llegó a dar claras señalas de agotamiento. Pero Davis ha conseguido reverdecer la fórmula.

...O PARA DEJARSE LLEVAR DURANTE HORAS

‘Cómo escuchar jazz’, de Ted Gioia (Turner). Un libro breve. Pero escuchado cuando se ha puesto el sol (reproduciendo en paralelo los temas de los que habla Gioia) debería durar muchas veladas de verano.

PARA TRASLADARSE EN EL TIEMPO Y EL ESPACIO

‘Transcrepuscular’, de Emilio Bueso (Gigamesh). Primera entrega de una trilogía en que el autor de Castellón se desata en la creación de todo un mundo, con una cosmología, meteorología y biología completamente especulativas. Y junto a la imaginación, su punto de humor, de aventura y de reflexión sobre el cambio social.

‘El zoo de papel’, de Ken Liu (Runas). 3Algunos de los cuentos de esta antología merecerían pasar a ser clásicos del género de la ciencia ficción. Otros podrían ser capítulos de series como Black Mirror.

‘La quinta estación’, de N. K. Jemisin (Nova). 3Una creación de mundos (en este caso, un continente que se quiebra periódicamente en episodios de extinción masiva) del nivel de ambición de Brandon Sanderson en El camino de los reyes.

‘Farishta’, de Marc Pastor (Amsterdam / Catedral). Con este episodio, el viaje de una joven rusa a un extraño complejo vacacional en el Trópico, se puede tener claro que el conjunto de obras de Marc Pastor constituyen ya una serie sobre viajes en el tiempo que deberemos seguir durante muchos años.

‘Luna’, de Ian McDonald (Nova). Ya están en las librerías las dos primeras entregas de esta curiosa serie, entre Dinastía, El Padrino y Juego de tronos en una Luna colonizada por clanes mineros que han creado una sociedad con tradiciones y costumbres (particularmente en lo sexual) bastante exóticas.