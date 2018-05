Pregón taurino a cargo del prestigioso Juan Lamarca

Con el tradicional Pregón Taurino organizado por la Tertulia Taurina El Castoreño, que este año ha llegado a su XXIX edición, comenzó a andar la feria taurina de Córdoba, que como saben consta de dos corridas de toros y una de rejones, amén de la becerrada homenaje a la Mujer Cordobesa. Para pregonar se ha contado con el prestigioso taurino Juan Lamarca, que realizó un pregón muy acorde con el pensamiento de los aficionados cordobeses. Enseguida entró en materia realizando un recorrido por la historia torera de Córdoba. No faltó alusión a los grandes toreros cordobeses, «porque no se entiende el mundo del toro sin Córdoba». Y añadió que Córdoba no solo ha dado grandes toreros, sino también en la administración de la Fiesta muy buenos empresarios y apoderados.