La venta de nichos en San Rafael activa los entierros frente a la incineración

La incineración sigue ganando terreno a los enterramientos en Córdoba. Las tendencias contemporáneas guían los pasos de los cordobeses, que de un tiempo a esta parte optan de forma mayoritaria por la cremación (51% frente al 49% de enterramientos). Una tendencia que parece estar cambiando ligeramente desde que el año pasado la empresa municipal Cecosam empezara a ofertar los nichos libres del cementerio de San Rafael, antes reservados únicamente a fallecidos con familiares en el mismo. Según el gerente de la empresa, José Antonio Romero, «se ha vuelto a enterrar mucho porque hay familias que optaban por la cremación porque no tenían la opción de enterrar en este cementerio» donde actualmente hay unas 2.000 unidades libres. Cabe recordar que la cremación es más barata que, en líneas generales, el enterramiento. En el camposanto de San Rafael, a diferencia del de la Fuensanta, todos los nichos deben adquirirse por 75 años. El precio, como es habitual, oscila según la fila en que se encuentra el nicho (la segunda es la más cara, la cuarta la más barata). La venta de columbarios donde enterrar las cenizas de los difuntos, disponible en los tres cementerios de la ciudad, también están creciendo, sobre todo, en el Bosque de las Cenizas, donde se pueden enterrar por 91,50 euros. En el Jardín de los Aromas, donde se coloca una placa, el precio es de 133 euros.

Cecosam ha iniciado ya la recuperación de espacios hasta ahora ocupados por sepulturas abandonadas y cuyos propietarios no estaban al día de sus cuotas. En concreto, según Romero, ha convertido en fosa común y transformado en jardín unas 2.000 tumbas en suelo del cementerio de San Rafael, si bien, aún está pendiente hacer lo mismo sobre unas 1.900 sepulturas del cementerio de La Salud vencidas desde hace medio siglo. «Hemos empezado por lo que era más urgente, por las parcelas que daban una imagen muy mala y que ahora son zonas verdes», ha explicado Romero, que prevé que en La Salud el proceso empiece el año próximo. También está previsto exhumar nichos que llevan cumplidos desde hace más de 20 años. En La Fuensanta, estas labores ya han empezado y se han exhumado alrededor de 200 nichos. Esta medida se adopta no por problemas de espacio sino por una cuestión de cumplimiento del reglamento de cementerios y para evitar que quienes pagan reciban el mismo servicio que quienes no lo hacen.

Este año, las familias han adelantado masivamente la visita a los cementerios, por donde han pasado cientos de cordobeses que han acudido a limpiar y a renovar las flores de las tumbas de sus familiares, por lo que estos espacios lucen con aspecto especialmente colorido y limpio. Según Romero, «los días previos siempre hay muchas visitas, pero este año se ha notado un incremento mayor, quizás debido a que no hay puente por lo que se espera una afluencia mayor el 1 de noviembre». Pese a ese adelanto, Cecosam prevé que miles de personas acudan hoy a los cementerios, cuyo programa cultural está teniendo mucho éxito. Todas las plazas ofertadas para las visitas guiadas al de La Salud, que se estrenan este año, se han agotado pese a que se han ofertado 45 más de las previstas inicialmente. El recorrido, incluido dentro de la Ruta Europea de los Cementerios, dará a conocer la historia de la ciudad a través de los enterramientos de personajes ilustres. Hoy habrá dos pases a las 12 y uno a las 18 horas. Al igual que el año pasado, el recital poético abierto al público ofrecido ayer por la tarde-noche en el cementerio de San Rafael fue todo un éxito de público. El recital poético corrió a cargo de las actrices Irene Lázaro y Lua Santos, las cantantes María Luisa Arenas, Verónica Moyano, Auxi Belmonte y Anabel Castillo y la música de Rafael Walls, Tony de la Torre, Eles Bellido y Eduardo Walls.