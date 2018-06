Vecinos del Guadiato y de Llerena cortan la N-432 para exigir la autovía

Alrededor de 200 personas cortaron ayer la N-432 a su paso por Fuente Obejuna para reclamar su conversión en autovía, una protesta que transcurrió sin incidentes, salvo las retenciones que se produjeron durante la hora que duró esta reivindicación. Hay que decir que fueron numerosos los conductores que cuando, finalmente, podían circular, mostraron su apoyo a esta medida de presión organizada por la Mancomunidad Integral de Aguas y Servicios de la Comarca de Llerena (Badajoz) y la del Valle del Guadiato, cuyo presidente, Pedro Barba, explicó que, «de forma paralela, se ha solicitado al nuevo Gobierno una reunión para solicitar la autovía». Barba añadió que hasta que se obtenga una respuesta satisfactoria, los cortes de carretera se realizarán mensualmente y de forma alternativa en los distintos municipios de las mancomunidades de Córdoba y Badajoz. El presidente dijo que «nos tienen que escuchar, porque es necesaria para la comarca, por seguridad, no solamente por desarrollo, que también, pero porque tenemos el derecho». Pedro Barba recordó que «tenemos El Cabril, un Euroejército y un paso de camiones importante».

Su homólogo de Llerena, Agustín Castelló, subrayó que «nuestros productos no tienen salida, no hay inversiones, la despoblación sigue en aumento y tenemos pueblos donde los colegios están cerrando por falta de niños». Castelló, que anunció que el próximo corte tendrá lugar en el municipio pacense de Berlanga, manifestó que «hasta ahora, estas dos comarcas han sido muy sumisas, no hemos protestado nada y la historia siempre pasa por encima de los sumisos. Dejemos de serlo y reclamemos nuestros derechos».

Alcaldes, concejales y vecinos del Guadiato y la extremeña Llerena cortan la N-432, ayer, a su paso por Fuente Obejuna. Foto: SÁNCHEZ MORENO

Por su parte, la alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia Mellado, reiteró que la «inacción» del anterior gobierno fue la que llevó a los convocantes a tomar la decisión de iniciar las protestas, hecho que se produjo el pasado mes de mayo. Mellado destacó «la implicación de 31 pueblos de la comarca de Llerena y 11 del Guadiato», unidos «por una misma causa, una infraestructura que nos corresponde, cuyo proyecto y estudio de impacto ambiental estaban realizados en el 2011 y que se quedaron paralizados». La primera edil señaló que «el Gobierno del PP lo que hizo fue crear una partida con 2.000.000 euros, cantidad irrisoria para la inversión que necesita esta autovía y con la que solamente se puede mantener esta nacional y colocar la señalética». Para Silvia Mellado, «lo que es curioso es que desde Córdoba a Fuente Obejuna tengamos limitada la velocidad a 90 km/hora, y de Fuente Obejuna a Badajoz y de Córdoba a Granada sigan manteniéndola a 100» añadiendo que «esto y el aumento de radares es lo que el Gobierno anterior de España ha mirado por esta carretera, al igual que la diputada nacional que tenemos en la localidad, que ha estado callada más de dos años y ahora se pone en primera línea porque, por suerte, ha cambiado el Gobierno».

EMPRESARIOS / Representantes de todos los partidos políticos participaron en la protesta, al igual que numerosos empresarios, entre los que se encontraba el presidente de la Asociación Extremeña de Artesanos, Florentino Martín, quien dijo que «los medios de transporte que tenemos no son acordes con los que tienen otras comunidades» y Félix Ríos, gerente de Embutidos Camilo Ríos y miembro de Ademe, que «los sistemas de comunicación son fundamentales a nivel de empresa y no podemos seguir sin autovía».