Uno de cada cuatro vehículos no logra superar la ITV en Córdoba

Una cuarta parte de los vehículos que han sido sometidos a la inspección técnica en Córdoba durante el primer semestre del 2017 no ha logrado superar las pruebas realizadas en las estaciones gestionadas por Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa). En este sentido, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio ha informado de que han sido 180.612 los presentados en la provincia y el porcentaje de rechazo ha sobrepasado levemente el 25%.

El sector de la automoción alerta desde hace algunos años del paulatino envejecimiento del parque móvil y, en línea con esta situación, la estadística refleja que ha aumentado el número de inspecciones que se realizan en Córdoba y, por ejemplo, en el primer semestre de este año ha crecido cerca de un 1% interanual, aunque si se toma como referencia el 2013, la cifra de inspecciones ha subido un 23%. Además de esto, se ha elevado el porcentaje de vehículos que no logra superar el control, subiendo casi tres puntos si se compara con el resultado obtenido en el 2014, que tuvo el dato más bajo de los últimos cinco ejercicios.

Las tipologías de vehículos con más peso en la ITV son los turismos particulares y los de transporte de mercancías de igual o menos de 3.500 kilogramos. Así, hay que tener en cuenta que los coches nuevos pasan su primera revisión a los cuatro años, luego cada dos años y una vez que superan la década de antigüedad, deben acudir a la estación anualmente. De otro lado, en el caso de los citados vehículos de transporte (un grupo en el que entra una monovolumen o un camión de reparto) la primera inspección se realiza a los dos años y luego son bienales hasta que cumplen seis. A partir de ese momento, debe hacerse cada año y cuando supera los diez años, cada semestre.

LOS PROBLEMAS/ Entre los meses de enero y junio pasados fueron 46.031 los vehículos que no lograron salir airosos de su paso por la estación de ITV, ya que los técnicos les localizaron 85.788 defectos graves, que necesitaron ser reparados para poder superar la inspección, y otros 132.254 fallos leves.

A consecuencia de este resultado, se realizaron 47.465 segundos o sucesivos controles por no haber superado con éxito los primeros. Por tanto, el dato global de inspecciones realizadas en el primer semestre de este año asciende a 228.077 en Córdoba. De otro lado, la unidad móvil para vehículos agrícolas ha contabilizado 2.876 primeras revisiones y, por su parte, la destinada a los ciclomotores revisó 1.368 en el primer semestre de este año. En cuanto a los grupos más destacados en la visita a las estaciones de ITV, como se ha referido, los turismos particulares han concentrado casi el 70% (con 125.472 inspecciones) y a estos les siguen los de transporte de mercancías de igual o menos de 3.500 kilogramos (20%), y las motocicletas y los ciclomotores (5%).

Sobre los problemas detectados, fuentes consultadas detallan que en los fallos graves se produce una cierta constancia. Estos se encuentran, en primer lugar, en las emisiones contaminantes, que suman casi un 24% y se relacionan con un uso que no está de acuerdo con lo previsto por el fabricante y con el mantenimiento del vehículo.

Preguntadas por si la mayor proporción de estos defectos podría estar relacionada con el escándalo que ha afectado a vehículos diésel de Volkswagen (que instaló un software para esquivar controles medioambientales), las mismas fuentes aclaran que en vehículos diésel se controlan las partículas en suspensión («la opacidad», explican) y no las emisiones de CO, «por lo tanto, en principio, no está relacionado» con este caso. A estos defectos graves les siguen los localizados en el alumbrado y la señalización (20,5%); en neumáticos, ejes y suspensión (19%), y en frenos (cerca de un 13%).

Córdoba tiene diez estaciones de ITV y, de estas, las que han registrado una mayor actividad son las de las calles Ingeniero Torres Quevedo (con el 14% de inspecciones en el primer semestre) e Ingeniero Torroja Miret (23%), ambas en el polígono de La Torrecilla. Por detrás se sitúan las de Lucena (13%); Baena (12%); Puente Genil (8%); Palma del Río y Pozoblanco (7% cada una); Montoro (6%); Priego de Córdoba (6%) y Peñarroya (4%).