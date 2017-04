Tomás González de Canales: «Si tuviéramos un Ronaldo taurino, atraería a la juventud»

A punto de cumplir los 69 años de edad, Tomás González de Canales (que ha ejercido 29 años como ingeniero jefe de carreteras de la Junta en Córdoba) anuncia que dejará la presidencia de Nueva Plaza de Toros de Córdoba, la sociedad propietaria del coso, y no optará a continuar en este cargo en la próxima junta general de accionistas. Recuerda que accedió al consejo en el 2002, «con mucha ilusión y con un compromiso personal importante, entre otras cosas, porque mi mujer es nieta de Machaquito». González de Canales admite que «lo que uno puede percibir cuando ve una gran faena es algo que te llega hasta lo más hondo» e insta a captar al público joven, ya que «cuando se conoce a fondo esta actividad, es muy difícil no enamorarse de ella». Al ser preguntado por la bajada de asistentes a las plazas, apunta factores como la crisis económica, «un cierto rechazo social al tema taurino», las nuevas formas de ocio o la necesidad de contar con un ídolo para atraer a los jóvenes.

-¿Qué motivos explican el importante descenso de espectadores en las corridas de toros?

-El tema del ocio y las condiciones actuales, sociales y económicas, inciden sobre un espectáculo como este, que parece que es caro, porque una entrada en una plaza de primera, de cierta categoría, está en torno a 50 euros, y hay que reconocer que este espectáculo no te garantiza nada. Sacas la entrada, pero puede ser que te quedes sin ver nada interesante. Yo diría que salvo tres plazas en España, las demás han bajado el número de espectáculos. Cuando las ferias son muy largas, la gente escoge y ya no es como antes que, prácticamente, asistía todo el mundo a todas las corridas. Salvo Madrid y Pamplona, y no sé si decirte algo más, porque en Sevilla también han bajado. Los espectáculos decrecen en número porque el público no va.

-¿La incorporación de jóvenes es un problema?

-Creo que sí. Hoy día, sobre todo en la gente joven, hay un cierto rechazo social a lo que entendemos por maltrato animal, que en este caso del toro es harto discutible. Cuando la gente joven no ha tenido conocimiento de este espectáculo desde pequeña y se mueve en un ambiente social que es el que abunda, pues creo que hay un cierto rechazo social al tema taurino. Aparte, no nos engañemos, de cualquier actividad económica siempre hay lobbys. No hay duda de que hay un lobby clarísimo que protege a los animales, pero por razones puramente económicas.

-¿Cree que es posible recuperar la actividad?

-Sí, porque ahora el estamento taurino está siendo consciente de las dificultades. Es verdad que, también, cualquier actividad popular necesita algún ídolo que no existe en el mundo del toro. Estamos hablando de José Tomás. Es un torero que podría ser ese ídolo, pero se prodiga muy poco. Pero la actividad taurina no va a decrecer, todo lo contrario. De hecho, tenemos un ejemplo en Francia, que está creciendo el número de espectadores. En España hemos tenido la desgracia de que se ha politizado el tema, a los que nos gustan los toros nos tachan de derechas. Ese es otro hándicap.

-¿Cómo valora la bajada del IVA para las corridas?

-Eso puede influir positivamente. Ahora, que sea la medida determinante para que esto vaya hacia arriba, tengo mis dudas. Creo que una de las razones para que esto siga adelante es que el estamento taurino se conciencie de que tiene que comprometerse para que esta actividad siga adelante, no vale solo con poner un cartel. Se ha demostrado que a la gente hay que llevarla a las plazas, antes iba sola. Hay que aficionar a la gente joven y eso que ahora, es curioso, existen las escuelas taurinas, que están sacando muchísimos más toreros que antes salían. Se podría decir que hoy hay mejores toreros y, sin embargo, hay menos espectadores.

-Además, comenta que tampoco hay ídolos.

-No los hay, hay muy buenos toreros, pero no hay un Cordobés. Si tuviéramos un Messi o un Ronaldo taurino, la cosa cambiaría. Eso atraería la juventud, que es lo que nos está fallando. En Los años que llevamos en el consejo, desde el 2002, hemos pasado prácticamente de una semana de toros a un fin de semana.

-¿Habrá alguna actividad extraordinaria con motivo de la celebración del centenario del nacimiento de Manolete?

-Estamos intentando presionar a la empresa para que con ese motivo haya, a lo mejor, una corrida especial.

-Se había barajado, incluso, la posibilidad de contar con José Tomás.

-Sí. Él ha bebido en las fuentes de Manolete, a ver si lo conseguimos. El año pasado tuvimos mucha desgracia. José Tomás no vino, Morante de la Puebla, otro gran torero, tampoco vino porque se puso malo y con Finito de Córdoba se suspendió la corrida porque llovió.

-Este mes se renovará el consejo de la sociedad propietaria de la Plaza de Toros.

-Nosotros sustituimos al anterior en el año 2002. Yo, personalmente, lo voy a dejar. Dejaré la sociedad en unas condiciones económicas más que razonables.

-¿Entonces, se va satisfecho?

-Desde el punto de vista de la gestión, yo estoy satisfecho. Desde el punto de vista taurino, quizá no estamos en nuestro mejor momento, por estas razones que aducía del año anterior, pero la plaza es recuperable.