Tan a gusto como el gato de la guía

Si no fuera porque se oyó preguntarlo por ahí un par de veces antes del comienzo del acto de presentación de la Guía de los Patios 2018, de Diario CÓRDOBA, no hubiera tenido más trascendencia. Pero resulta que la portada de la guía de cada año, y con ella el gato que centra la fotografía (este animal se ha convertido en todo un emblema amable de la publicación) ha pasado a transformarse con el paso del tiempo en otro motivo de sana rivalidad para los responsables de los patios. Y es que el patio ganador en el 2018 fue... Frailes 6. «Lo que más me gusta de la guía este año... es mi gato», decía triunfante Virginia Molina.

Se trata de una de las decenas de anécdotas de ayer, por las que se puede medir el ánimo de un colectivo, más allá de acertados discursos y buenas intenciones.

Azulejos conmemorativos

Por supuesto, la entrega de los azulejos conmemorativos a los ganadores de premios en la edición pasada (que viene bien para ayudar a recordar cuáles son los campeones a batir en el concurso de este año) también contribuye al ambiente de celebración. Sin embargo también este año, para que el acto no se hiciera demasiado largo, y aunque se repartieron posteriormente azulejos para todos los premiados del certamen municipal y los primeros del provincial, solo se entregó formalmente en el escenario el recuerdo a los primeros clasificados. Así, María Torres, en nombre de los cuidadores de Martín de Roa 9, y el fotógrafo Rafael Serrano recogieron los premios al Concurso Fotográfico Cartel de Patios de Diario CÓRDOBA. El gerente del periódico, Andrés Sánchez, y el director general de Cajasur, Francisco Rapún, entregaron los galardones.

A la hora de los azulejos, también hicieron lo propio el director de Diario CÓRDOBA, Francisco Luis Córdoba, con Isabel Navajas (Parras 5, 3ª premio en arquitectura antigua); el rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, con Ana Muñoz (Tinte 9, tercer premio en arquitectura antigua); la delegada del Gobierno de la Junta, Esther Ruiz, con José María Ruiz en representación de Chaparro 3 (2º premio de arquitectura moderna), y el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, con María Torres, de Martín de Roa 9 (2º en arquitectura antigua). Sería tras un paréntesis de intervenciones cuando se culminó la entrega de premios con el azulejo al primer premio del certamen provincial a María Flores (El Centro 22) por parte de la alcaldesa de El Carpio, Desirée Benavides; al campeón en arquitectura moderna a Rafael Barón (Pastora 2) por parte del presidente de la Diputación, Antonio Ruiz; y al de arquitectura antigua a Rosa Collado (de Martín de Roa 7) por la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio.

Y volviendo a las anécdotas, hubo desde cierto revuelo por el paso del diputado de Ciudadanos y exactor Tony Cantó, hasta una infatigable fotógrafa alemana, Mónica Gumm, de la revista Merian, haciendo un reportaje pasando por unos compatriotas de Múnich, Inge y Roberto, amigos de Ana Balbuena (de Pedro Fernández 6), ya más castizos que muchos cordobeses gracias a su amor a la ciudad. Ya ven: todos tan a gusto y a la vez activos como un gato en un patio. Ese que sale en la portada de la Guía.