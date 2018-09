Solo un 36% de la electricidad que se genera en Córdoba es renovable

Más de la mitad de la potencia eléctrica de la provincia de Córdoba es de la energía renovable, en concreto un 63,8% del total, según un reciente informe de la Agencia Andaluza de la Energía. Sin embargo, esto no se traduce en energía eléctrica generada. En este caso, solo el 36% de la electricidad en la provincia proviene de las renovables. No ocurre lo mismo en Andalucía ni en España, que mantienen las no renovables como principal potencia eléctrica y sus cifras de generación superan a Córdoba en tres y dos puntos, respectivamente. De la potencia renovable provincial, casi tres cuartas partes sale del sol, tanto de las instalaciones termosolares como de las fotovoltaicas, que cuentan con una potencia instalada de 299,8 MW y 195,48 MW, respectivamente. De esta forma, la capacidad para energía solar es más de la cuarta parte (26,23%) de toda la registrada en Andalucía. Por otro lado, la central térmica de carbón de Puente Nuevo tiene una potencia bruta de 324 MW y encabeza la lista de la potencial energético, aunque sea la obtenida del sol la que mayor embergadura tiene en la provincia. Así, junto a Sevilla, que posee el 35,32%, dibuja con sus instalaciones la mayor parte del mapa andaluz.

Sin embargo, en Córdoba la situación no ha sido siempre la misma. En una década se ha multiplicado por más de cuatro la potencia en plantas. La fotovoltaica ha evolucionado progresivamente en los últimos años y ha alcanzado, con 238 instalaciones superiores a 3,7 MW y 15 de 147 kW, colocadas en los tejados de los núcleos urbanos, una subida del 27,76% desde el 2008. Respecto a la termosolar, se ha pasado de no contar con instalaciones a formar una red entre las seis que hay en tres municipios: Palma del Río, El Carpio y Fuente Palmera, que componen la mayor fuente de energía renovable de Córdoba, con una potencia instalada de 299, 8 MW. Las seis instalaciones termosolares tienen un 74% más de capacidad que las 25 que forman el resto de renovables (biogás, hidroeléctrica y biomasa), aunque desde el 2012 no se han ampliado. En el suelo de la provincia, también se ha alcanzado más del doble de la superficie construida y dedicada a la energía solar térmica en los últimos 10 años. En 2008, había 22.033 metros cuadrados; actualmente, 48.342. Siguiendo esta línea, en el informe se destaca, por su dimensión y uso, como receptores el hospital Reina Sofía, el Provincial de Córdoba y Los Morales.

La biomasa, extraída principalmente de los restos del olivo, supone otro de los pilares energéticos de la provincia y de Andalucía. Es de 81,14 MW la potencia instalada entre las ocho plantas, más de un tercio (35,59%) de la producción andaluza y un 12%, aproximadamente, del total de las renovables de Córdoba. Las centrales hidroeléctricas también aportan una parte importante de la energía provincial. En concreto, 89,7 MW (13%), pero, en lo que se refiere a la comunidad autónoma, esta es el 14,4% del total de la potencia hidráulica. Así, el agua se ha convertido en la segunda fuente energética provincial, aunque, según la agencia, el clima seco no favorece este aspecto, sino que obliga a dedicar este recurso natural al abastecimiento y la agricultura. «La mayor parte proviene de la rehabilitación de instalaciones existentes y presas sin explotar», afirman desde la agencia.

Con menores cifras, el biogás y la eólica cierran la red de infraestructuras energéticas, aunque la energía aprovechada del aire en Córdoba es minieólica, ya que no hay parques en funcionamiento y la producción solo alcanza los 3,14 kW. Para el biogás, se cuenta con dos infraestructuras y unos 3,05 MW, principalmente, del gas vertedero. Con toda esta energía renovable, Córdoba suma 668,84 MW de potencia instalada, lo que equivale al 10,97% del total de Andalucía (6.097,01 MW).

En cifras generales, Cádiz es la provincia líder de Andalucía en cuanto a potencia renovable instalada, suponiendo un 24,52% del total, del cual el 87,56 % proviene de la eólica, que es, con 3.324,31 MW instalados, la principal fuente de energía de Andalucía. A la provincia gaditana, le siguen Sevilla, con el 14,45%; Málaga, con el 12,7%; Granada, con un 12,21%, y Córdoba. Por debajo, Almería cuenta con un 9,96%, Huelva, con el 9,32% y Jaén, con un 5,86%.