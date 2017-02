La situación económica del parque tecnológico es «crítica»

La situación económica del Parque Científico Tecnológico Rabanales 21 «es crítica». Así lo ha expresado el presidente de la sociedad creada en el 2001, Manuel Pineda, que asegura que hace falta una solución «inmediata», que debe llegar en dos semanas, y otra más a largo plazo «de sostenimiento» del parque.

Pineda confía en que los socios del parque, tanto públicos como privados, «estarán a la altura que es necesaria y así me lo están manifestando conversaciones con consejeros». Por lo pronto, y según asegura, la UCO «ha manifestado su voluntad de capitalizar parte o todo su préstamo participativo si Rabanales 21 lo considera útil y viable». Esa alternativa lleva su tiempo y forma parte de la solución a largo plazo, pero el parque necesita dinero ya.

En una entrevista publicada en el 2014 por este periódico, Pineda, que acababa de ser nombrado en el cargo, manifestaba que «los pagos de Rabanales 21 están garantizados hasta el 2016», que es lo que ha ocurrido. El año 2016 ha acabado y, según asegura, en la primera semana de enero del 2017 ya no había tesorería para hacer frente a los pagos, de ahí que la solución va más allá de que la parcela IDR4 (la que se está innovando) pueda albergar un centro comercial, aunque está convencido de que si hubiera estado la tramitación resuelta, habría salvado la situación crítica actual. No obstante, ahora, con las observaciones de la Junta y los nuevos pasos necesarios, el centro comercial tardará, como mínimo, dos meses, que, según asegura Pineda, el parque no puede esperar, ya que necesita una intervención de urgencia y otra sostenida en el tiempo.

Estas circunstancias obligan a Rabanales 21 a tomar decisiones en una o dos semanas como máximo. Pineda está manteniendo conversaciones con los consejeros para que los socios propongan medidas urgentes y confía en su colaboración para superar las dificultades actuales y para, después, buscar alternativas de mayor calado para salvar el futuro del parque. De momento, la UCO ha ofrecido capitalizar su préstamo, que asciende a un millón de euros y que se convertiría en capital social. De esa forma, no devenga intereses y la UCO aumenta su participación.

La sociedad debe negociar en marzo el préstamo participativo de la Junta (más de 11 millones), que concedió una moratoria condicionada a un plan de viabilidad y a que concluyesen los trámites para el centro comercial. También debe renegociar con el Gobierno central una deuda de más de 5 millones.