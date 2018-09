Sin noticias de la delegación municipal de Turismo

La comunicación entre Córdoba Ecuestre y el Consistorio no atraviesa por su mejor momento. A la espera de una respuesta del teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, sobre la «paralización absurda», según Blanco, de la subvención del 2017, Córdoba Ecuestre no tiene todavía contestación sobre la subvención de este año, a una semana del comienzo de Cabalcor, aunque Blanco reconoce la «buena disposición» para esta edición, pero sin tener confirmación. La situación con la delegación de Turismo es «inexistente», según Blanco. Para el presidente de Córdoba Ecuestre, Pedro García «no cumplió nada de lo que nos dijo». Blanco, que calificó a Córdoba Ecuestre como un elemento turístico, se preguntó «por qué no se cuenta con nosotros» cuando la delegación de Turismo programa actividades ecuestres. Blanco definió la relación como «el mundo al revés» al organizar «una feria para promocionar el caballo fuera y a los que vamos fuera no nos ayudan».

Por otra parte, Enrique Lovera anunció que el concurso morfológico se celebrará del 13 al 16, recepcionándose caballos el día 11, ante la petición de algunos ganaderos de distintas partes de España, ubicándose en los boxes instalados en la Huerta, subrayando el auge y la aceptación que tiene el concurso. A su vez, el vicepresidente de Córdoba Ecuestre, Juan Antonio Merlos, destacó el atractivo del concurso internacional de atalaje de tradición, el sábado 15, con gran demanda para participar, pero que solo admitirá 20 inscritos por cuestiones de horario, partiendo del Club Hípico y finalizando en Caballerizas.

Cabalcor se completa con la primera Copa de España de Alta Escuela y una zona expositiva y de restauración.