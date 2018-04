Sin acuerdo en la ocupación de pisos

Por más que intentó el portavoz de Ciudadanos, David Dorado, convencer a los concejales de PSOE, IU y Ganemos de que su moción no iba contra las personas que son desahuciadas de sus viviendas por su situación económica, sino contra «las mafias organizadas, contra los ocupas que están desarrollando actividades delictivas», no lo logró, por lo que su propuesta para que el Ayuntamiento elabore un plan contra ese fenómeno no prosperó, a pesar de tener el respaldo del PP y UCOR. Tampoco salió adelante la enmienda acordada por Ganemos y PSOE, debido a que el resto de grupos, incluido IU, votó en contra. En representación de la asociación Vial-Huerta de la Reina, María del Carmen Estepa apoyó la moción de Ciudadanos contra «el aumento de los delitos de usurpación». En cambio, los testimonios de Ángela y Carmen, que ocupan pisos de bancos, expusieron el otro aspecto de este fenómeno. «Que no nos metan en el mismo saco», dijeron. Ángela espera un alquiler social y Carmen va a ser desalojada por un fondo buitre.