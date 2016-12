El segundo premio deja en Rute un total de 375.000 euros a tres décimos

Rute culmina la campaña turística de la mejor manera, dando premios de la Lotería de Navidad. Han sido tres décimos del segundo premio, el 04.536, premiados con 125.000 euros cada uno. Se han vendido en la administración número 2, situada en la calle Juan Carlos I número 17. El alcalde de Rute, Antonio Ruiz, se mostraba ayer entusiasmado con el premio. «Rute es el pueblo de la Navidad y ya se lo reconoce hasta la Lotería. Hemos tenido la suerte de acoger este segundo premio». Y añadió que «me comentan que la venta se ha hecho en ventanilla, con lo que estoy muy contento de que Rute suene de nuevo vinculado a la Navidad por medio de la Lotería. Enhorabuena a todos».

Al poco de conocerse el premio, en torno a las 11.20 de la mañana, comenzó el nerviosismo entre las encargadas de la administración, «en un principio nos dijeron que habíamos vendido 20 décimos, luego nos han confirmado que han sido tres», relató Paqui Rabasco.

«Esto no se puede explicar, hemos dado muchos premios, pero como el segundo de Navidad ninguno, es increíble», decía emocionada Paqui Rabasco, entre brindis con los vecinos y clientes. «Está viniendo todo el mundo, pero no los agraciados, que creemos que son de Rute al haber comprado el número por terminal», añadía esta encargada de la administración. Confiesan que las ventas se han dado muy bien, porque por el establecimiento también pasan muchos de los visitantes que en estos meses acuden a Rute para ver sus museos y atractivos navideños, «pero este tipo de cliente suele decantarse por los décimos tradicionales». Un número bajo, el 04.536, que esta vez ha traído muy buena suerte. «Yo siempre digo lo mismo, el sorteo es una bola y están todas dentro, así que pueden salir tanto altos como bajos, como bonitos o feos, están todos y para nosotras el 04.536 es el mejor», según Paqui Rabasco. Todos los 22 de diciembre son días muy especiales para los loteros, «yo me he levantado más tranquila que otros años, no imaginaba que fuéramos a dar un premio, hasta que me han llamado de Córdoba avisándonos», relata Loli Muñoz. Con este premio, «las ventas para la lotería del Niño seguro que se animan».