Los ríos del mundo confluyen en el Guadalquivir con su música y cultura

El entorno del Guadalquivir sigue de fiesta con la singular acampada a su alrededor de los ríos del mundo, su música y su cultura. Tras una inauguración, ayer, llena de incertidumbre debido a la lluvia, que provocó la suspensión de los encuentros deportivos previstos para la tarde, el novedoso festival de experiencias Ríomundi propone hoy una jornada cargada de actividades de todo tipo, ya que este evento también se concibe como espacio de convivencia y participación ciudadana con la presencia de numerosos colectivos vinculados a la defensa de los valores ambientales del río. Además de la música, la artesanía y la gastronomía que se genera a orillas del Nilo, el Támesis, el Ganges, el Hudson, el Amazonas, el Misisipi, el Sena y el propio Guadalquivir, el deporte tendrá hoy su protagonismo en la ribera cordobesa, donde se darán cita los amantes del piragüismo, la vela, la esgrima y el fútbol americano, entre otros.

Otra de las ofertas es la visita a los molinos de San Antonio y Martos, este último también convertido en escenario de talleres de enea y carpintería de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas. Por otro lado, pasear por las orillas del río hoy y mañana también supone una incursión en la artesanía, grastronomía y costumbres de los países cuyos ríos están representados en este festival, que tiene su gran baza en la música y los ritmos de muy diversos géneros representativos de la cultura que se desarrolla junto a estos grandes caudales.

A partir de las 20.00 horas, los nueve escenarios temáticos distribuidos alrededor del Guadalquivir darán rienda suelta a un gran y variado número de actuaciones, que comenzarán en el escenario Hudson, lugar destinado a la música electrónica, que hoy propone en sus dos espacios las sesiones de Bony Stuche, Jade Tamsa, Juan C., Amity (Live), Berlanga Showcase, Javi Redondo y Mordisco. Tras la actuación, ayer, de la banda sevillana Los Escarabajos con su homenaje a The Beatles, el pop británico seguirá siendo el rey en el espacio destinado al Támesis con los conciertos de The Time Machine y Momo, que recordará a la banda Queen.

El Misisipi será el río más madrugador hoy, ofreciendo desde las 12.00 horas la actuación de Marcos Elvis con su tributo a Elvis Presley y un pasacalles de baile a cargo de Lindy Lovers, entre otras actividades, una de ellas un encuentro de motocicletas clásicas americanas. A partir de las 22.00 horas, se encargarán del rockabilly, el swing y el blues los grupos Fever Band, The Wild Horses y Rafa M. Guillén & Jazz Walker. Los sonidos africanos llegarán al espacio del Nilo a partir de las 22.30 horas con Wafir S. Gibri y Piruchi Apo. Mientras tanto, el escenario del río anfitrión recibirá a la banda cordobesa Medina Azahara, tras la intervención de algunos alumnos de la Escuela Yocanto de Manuel Ruiz Queco a las 22.30 horas. Por último, los sonidos brasileños se adueñarán del escenario Amazonas con la intervención de Amazonas Rivers Band.