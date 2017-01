El Reina Sofía logra una tasa de donaciones récord en su historia

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ya estamos otra vez los Cordobeses como siempre: deberia de haber mas transplantes, de forma solidaria, no decir ¨deben de haber mas transpantes, como una impisicion. en los transplantes no hay recortes como comenta algun lector,con toda su mala fe. lastima da esta Ciudad, me lo comentan personas que la visitan, y yo siento una verguenza terrible.