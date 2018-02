¿Qué reclaman y qué les dan?

Los agentes que componen la Policía Nacional y la Guardia Civil reclaman la «equiparación salarial real» respecto de los otros Cuerpos de Seguridad del Estado, algo que cuantifican en 1.500 millones de euros. Proponen que las diferencias se corrijan en un periodo de tres años, a razón de 500 millones por año. Por su parte, la Secretaría de Estado de Seguridad, encabezada por José Antonio Nieto, exalcalde de Córdoba, les ofrece un incremento de 500 millones en tres años que supondría al cabo de este periodo una subida bruta al mes de 330 euros a la Guardia Civil y de 256 euros a la policía Nacional. A los afectados no les salen las cuentas, ya que esas cantidades no representan una equiparación salarial real. Entre otras cuestiones, como la propuesta verbal «sin concrección alguna» de utilizar personal en reserva y segunda actividad para realizar servicios de vigilancia de seguridad. Critican que las tablas salariales con las que trabaja el Gobierno no son reales y que no garantizan los 500 millones de euros el primer año, algo que para ellos es una «línea roja», puesto que los siguientes dos años «quedarán al arbitrio del próximo Gobierno». En tales términos, rechazan la propuesta del Gobierno.

CIUDADANOS // Junto a algún parlamentario socialista, miembros de Ciudadanos se unieron en Córdoba a la manifestación organizada por Jusapol, en la que el diputado nacional de Cs Marcial Gómez Balsera explicó que exigirán al Gobierno que cumpla con su palabra y que lleve a efecto lo acordado. En este sentido, recordó al ministro del Interior que «las cantidades eran 500 millones de euros como un primer tramo para lograr la equiparación de forma gradual en 2018 y otros 500 millones de euros en los próximos dos ejercicios».