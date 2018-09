Pues sí... fue el agosto más caliente

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Pues las previciones meteorológicas para las próximas décadases un aumento considerable de las altas temperaturas. Aunque se pueda criticar tales predicciones con antelación existen métodos que van en este sentido. Que pasará a mediados de siglo cuando la media esté alrededor de los 50° o más ?? Pues habrá que rectificar y mejorar lo que hay. Observen la foto del artículo y vean que la arboleda no es la adecuada a la temperatura que marca el termómetro (que funciona bien), pues la calzada está a unos 60 ° y la temperatura dada es la indicada en el aeropuerto, donde no hay ni aparatos de aire, ni mucho CO2, ni ladrillos..., o sea que tbn cuenta la sensación térmica que aumenta de varios grados las altas temperaturas. En definitiva, nos aproximamos más a un calor sofocante desértico y la solución está en crear un oasis (con árboles de gran volumen y masa) y no con varias palmeritas, florecitas y naranjitos.