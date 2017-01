El PSOE tendría que volver a pactar para conservar el Gobierno andaluz

El PSOE repetiría como primera fuerza política en Andalucía de convocarse unas nuevas elecciones autonómicas, aunque seguiría perdiendo apoyo electoral y podría no valerle el apoyo de Ciudadanos para conseguir la mayoría absoluta. Una encuesta electoral elaborada por la empresa Celeste-Tel para Diario CÓRDOBA refleja que los socialistas conseguirían el 34,4% de los votos y volverían a ganar en unos comicios autonómicos, aunque perderían un punto respecto a las elecciones de marzo del 2015 y entre dos y cuatro diputados al obtener entre 43 y 45 parlamentarios. El PP continuaría como la segunda fuerza y no se beneficiaría sustancialmente del descenso de los socialistas, ya que con el 27,6% de los votos obtendría entre 34 y 35 parlamentarios andaluces, frente a los 33 que tiene en la actualidad. Por su parte, Podemos obtendría el 15,8% del respaldo y llegaría a 17 escaños, dos más de los que tiene ahora. Como cuarta fuerza seguiría Ciudadanos, con el 9,4% del apoyo y 10 parlamentarios, uno más que en el 2015. El espectro político se completaría con IU, que caería al 5,5% de respaldo y pasaría de los actuales cinco escaños a 3 o 4. La encuesta, que se hizo entre el 12 y el 23 de diciembre con 3.600 entrevistas telefónicas, refleja que al PSOE ya no le sería suficiente el único apoyo para obtener la mayoría absoluta con Ciudadanos, sino que debería llegar a acuerdos con Podemos o unir las fuerzas con Ciudadanos e IU, algo más improbable. Todos los grupos políticos obtendrían menos votos que en las elecciones autonómicas del 2015 y la abstención ascendería al 42,6%. Así, el PSOE bajaría de 1,41 millones de votos a 1,26, el PP descendería de 1,06 millones a 1,01, Podemos caería de 592.133 votos a 579.260, Ciudadanos pasaría de 369.896 a 344.219 e IU sufriría una bajada desde 274.426 a 203.182 votos.

El sondeo de Celeste-Tel refleja que el PSOE vencería en seis de las ocho provincias andaluzas (Cádiz, Córdoba, Jaén, Huelva, Granada y Sevilla), mientras que el PP lo haría en dos (Almería y Málaga). En todas las provincias ocuparía el tercer puesto Podemos y en siete de las ocho sería la cuarta fuerza Ciudadanos (solo en Córdoba adelantaría IU).

VALORACIÓN DE LÍDERES / Ninguno de los máximos dirigentes de los distintos grupos políticos consigue el aprobado, siendo Susana Díaz (PSOE) la que obtiene la mejor valoración con 4,7 puntos sobre 10. La actual presidenta de la Junta de Andalucía es la mejor puntuada entre los mayores de 30 años. En el segundo lugar se encuentran, con 3,9 puntos, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) y Juan Marín (Ciudadanos). Moreno Bonilla es el segundo mejor valorado entre los mayores de 60 años. En el tercer lugar se sitúa Teresa Rodríguez (Podemos), con 3,2 puntos. Rodríguez es la mejor calificada entre las personas que tienen entre 18 y 30 años. En el quinto lugar se posiciona Antonio Maíllo, con 3,1 puntos.

Susana Díaz es también la líder política más conocida en Andalucía en todos los segmentos de edad, con una notoriedad del 92,7%. Moreno Bonilla ocupa el segundo lugar, con el 73% de conocimiento entre los andaluces, siendo también el segundo en todos los tramos. Antonio Maíllo se sitúa después en notoriedad, con el 69,8%, mientras que Teresa Rodríguez alcanza el 68,2%. Por último, Juan Marín es conocido por el 53,2% de los andaluces.