El PP no apoya la huelga laboral

El PP de Córdoba acudirá a la manifestación convocada con motivos del 8 de marzo, ya que «apoya la lucha contra la desigualdad» entre hombres y mujeres, pero no la huelga convocada para esa jornada. El portavoz popular, José María Bellido, explicó que no puede apoyar una huelga «con el apellido anticapitalista» porque ellos no lo son.