El PP exige «celeridad» a la Gerencia de Urbanismo

El portavoz del PP, José María Bellido, exigió ayer «celeridad» a la Gerencia de Urbanismo y que actúe «con diligencia» en los trámites que hacen falta para culminar la innovación del PGOU que haga posible de forma definitiva el centro comercial de Rabanales 21. Bellido asegura que «los periodos se pueden acortar si se actúa con diligencia en la Gerencia de Urbanismo». En este sentido, Bellido insiste en que «vamos a estar muy encima para que no se dilaten los plazos y no se pierda ni un día más».

Bellido realizó esas declaraciones antes de que compareciese la alcaldesa. El concejal del PP mostró sus satisfacción por que «parece que, por fin, lo que hasta hace dos días era imposible de hacer, ya que había una nefasta gestión por parte del PP y un informe demoledor, ya no es así y nos alegra». Bellido mostró en ese momento su confianza en que la alcaldesa anunciase que «el Ayuntamiento, como propusimos, va a continuar con la innovación del PGOU, que es un salvavidas para el parque tecnológico, que no eran insalvables los obstáculos que pone la Junta, que son subsanables, y que se va a acometer en el menor plazo de tiempo posible». Si todo eso es así, añadió, «nos alegramos de que rectifique el rumbo marcado». Bellido ofreció de nuevo el apoyo de su grupo y «los once votos del PP para sacar adelante este proyecto de la ciudad».