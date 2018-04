El PP cree que el Gobierno responde «a todos los proyectos pendientes»

No hay otros presupuestos posibles, hay financiación para todos los proyectos que están sobre la mesa, todos los que están pendientes para Córdoba». Así de contundente se mostró la coordinadora general del PP y senadora por Córdoba, Beatriz Jurado, ante los medios horas después de conocerse el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Tras detallar las partidas previstas para la Variante Oeste, la Biblioteca Pública, la nueva salida de la A-4, el Museo Arqueológico, el aeropuerto, ADIF o el mantenimiento de las carreteras, Jurado aludió a otras cuestiones como la equiparación salarial de más de 1.900 policías nacionales y guardias civiles de la provincia, ayudas para jóvenes, guarderías o familias numerosas e instó a todos los grupos políticos a dar luz verde al proyecto, ya que de lo contrario «perderán la legitimidad cuando haya un nuevo accidente en la A-4 o reclamen financiación para la A-81». Esta obra, la de la autovía Córdoba-Granada, fue una de las inversiones que Jurado destacó como novedad tras señalar que «las infraestructuras no dependen de una ideología», en la que se invertirán 3 millones de euros, 1,5 en la provincia de Córdoba. Además de defender la «transparencia del Gobierno», que a diferencia de la Junta «ofrece datos provincializados de los presupuestos», aseguró que inversiones como la del Cercanías «está asegurada aunque no se aprueben los presupuestos», si bien indicó que «a un Gobierno no le compensa funcionar a base de decretos». Respecto a las estaciones pendientes, Jurado dijo que «el Ayuntamiento recibirá 2,5 millones para obras» y le instó a usarlo para ese fin «y no para pagar facturas de Emacsa».