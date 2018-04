Sí pero no. Así se resume lo que ocurrió en el debate sobre la moción que presentaba el PP para lograr un compromiso que garantizase la continuidad de Córdoba Ecuestre, la asociación que lleva ocho años en Caballerizas. La propuesta del PP, que estaba respaldada por Ciudadanos y UCOR, no salió adelante, por lo que el Pleno no garantiza la continuidad de Córdoba Ecuestre en Caballerizas, aunque prosperó otra apoyada por PSOE, IU y Ganemos, con la que el Ayuntamiento se compromete a culminar las gestiones con Defensa para que el edificio sea municipal, reconoce la labor de la asociación, pero defiende impulsar la gestión pública del inmueble de manera consensuada por el Imtur, el Consejo del Movimiento Ciudadano, el consejo de distrito Centro y la asociación de vecinos del Alcázar Viejo. Otro compromiso es impulsar el plan Alcázar-Caballerizas, que quedó a medio tramitar hace seis años. La idea es que, una vez adquirida Caballerizas, su cesión se haga en igualdad de condiciones con otros edificios.

El portavoz del PP, José María Bellido, se mostró a favor de dar seguridad jurídica a Córdoba Ecuestre y que «se resuelva la cesión definitiva». Su fin es «asegurar el futuro de Caballerizas y que se reconozca a Córdoba Ecuestre como entidad idónea para continuar su actividad» en el edificio «en el marco jurídico adecuado», ya que «no queremos que culmine la reversión» y «empecemos a ver si hay otras alternativas».

Ni UCOR ni Ciudadanos entendieron la postura de PSOE, IU y Ganemos al considerar que la gestión actual funciona. La concejala Mari Ángeles Aguilera (Ganemos) se mostró partidaria de garantizar la gestión del edificio «desde lo público», mientras que Pedro García (IU) está a favor de que «salga a concurso y se adjudique». García advirtió de que, desde la entrada hasta las huertas, son «muchos metros cuadrados que deben ser de gestión pública» y «tener el consenso de la ciudad», por lo que «es un debate que hay que tener».

Sentarse «al margen del Pleno a conversar y dar una salida satisfactoria» a esta situación es lo que propuso Emilio Aumente (PSOE), que dejó claro que «en el ánimo de todos está que Córdoba Ecuestre continúe» con «garantías». Aumente dijo que el equipo de gobierno «está intentando llegar al mejor acuerdo y mejor precio para que el edificio sea municipal».

En el debate hubo momentos de tensión protagonizados por García, Bellido y Aumente a raíz de los reproches sobre el concurso que convocó el PP en su mandato. «Los enemigos absolutos de Córdoba Ecuestre fueron ustedes, que montaron un concurso para echarla de Caballerizas», llegó a decir Aumente, a lo que Bellido respondió que se convocó para que «la situación se regulase».

El presidente de Córdoba Ecuestre, Rafael Blanco, intervino en el pleno y exigió que el acuerdo con Defensa «vaya unido a dar estabilidad a Córdoba Ecuestre, a su presencia en Caballerizas y a desarrollar el proyecto del centro internacional del caballo».