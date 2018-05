El plan de acción del Imtur potenciará la imagen de Córdoba en el exterior

Después del turismo del "macuto", he aquí el de arrastrar la maleta por doquier. Seguro que buscando el piso "turístico". Más barato que los hoteles o pensiones. Por tanto, la ciudad va a ser visitada por mucha gente, que no tiene ni para pagar un taxi ni por supuesto ír a lugares de ocio donde hay que pagar. O sea, una vez más se va aplicar "la confusión de la velocidad con el tocino". Y las subvenciones (públicas) van a caer en "saco roto", o mejor dicho en bolsillos privados que no van a emplearlas correctamente. Tales actividades deben ser dejadas en manos de empresarios del sector, y si no se "atreven" en nuestra ciudad a ofrecer actividades concretas, sus razones tendrán (no hay suficiente rentabilidad). Es por ello, que el ente que es el Ayuntamiento (que el conjunto de la ciudadanía paga con sus impuestos), debe sustituirse una vez más al empresariado comercial privado???