Los Patios siguen batiendo récords de visitas, con 236.859 el fin de semana

Los Patios de Córdoba siguen batiendo récords de visitas y van camino de superar la cifra del millón de visitantes registrado el año pasado en las casi dos semanas de concurso, después de que este fin de semana y según la información facilitada por el Ayuntamiento, se hayan contabilizado de viernes a domingo más de 236.000. En los primeros seis días del certamen, de martes a domingo, los controladores han contabilizado un total de 435.859 en los 50 recintos participantes, a las que habría que sumar las que acuden a los patios institucionales, donde no existe este tipo de registro. En el 2015, el primer fin de semana se registraron 167.604 visitas, un 3,65% más que el año anterior, mientras en el 2017 los tres primeros días se alcanzaron 185.000. Las colas en la puerta de los patios en concurso se han convertido ya en sello de la casa no solo en el Alcázar Viejo, que sigue siendo el área más masificada, sino que se ha extendido a todos los barrios y cada vez es habitual encontrarlas, también entre semana, en el entorno de la Judería o en la Axerquía Norte.

CONTROLADORES // Y mientras las visitas se multiplican, la polémica ha vuelto a surgir en torno a la figura de los controladores. Y es que, una vez más, el aumento del salario que el Ayuntamiento pretendía cuando sacó a licitación el servicio no se verá reflejado en la nómina de los trabajadores, que cobrarán en torno a 5,48 euros netos la hora, de los 12,5 que percibirá la empresa. Cabe recordar que el Consistorio sacó a concurso el servicio de contratación de 55 controladores de patios para esta edición previendo que esta vez trabajaran todos los días y a todas las horas de apertura.

El pliego fijó como tope máximo para las ofertas la cantidad de 14 euros/hora, si bien el contrato se cerró con la empresa Uniges-3, cuya oferta era de en torno a 12,5 euros, la más barata sin baja temeraria. Con este dinero, debe abonarse el sueldo de los trabajadores además de los costes de seguridad social, el uniforme, los contadores y, en caso necesario, la formación que pudieran recibir.

Según fuentes de la empresa y trabajadores consultados, el salario previsto es de unos 5,48 euros/hora. Según la concejala de Promoción de la Ciudad, Carmen González, esta cantidad «no es más baja sino que supone entre 5 y 8 céntimos/hora más que el año pasado», si bien no cumple las expectativas del Ayuntamiento, que pretendía mejorar de algún modo las condiciones laborales de los controladores. La empresa afirma que el pliego no fijaba una cantidad específica y que el sueldo asignado está dentro de la legalidad. Los empleados aún no han firmado el contrato, pero coinciden en que la oferta que se les hizo fue de unos 5 euros/hora.

González niega que el Ayuntamiento pueda fijar en pliego la asignación/hora de los empleados «porque, según los técnicos municipales, supondría una injerencia en la política de contratación de las empresas», si bien indica que «el problema radica en que la figura de auxiliar de seguridad no tiene convenio, por lo que las empresas pagan en base al salario mínimo interprofesional».

En esta disyuntiva, el Ayuntamiento estudiará para el próximo año «un cambio en la categoría laboral de los controladores para que se acojan a convenio y cobren más». El PP, por su parte, lamentó ayer la «falta de credibilidad» del Gobierno local y criticó la «precarización laboral» de estos trabajadores, a lo que González le contestó pidiendo que exija al Gobierno central cambios en la ley de contratación «para que los Ayuntamientos no estemos obligados a coger siempre la oferta más barata».

Por otro lado, el tiempo amenaza hoy la fiesta, ya que Córdoba estará hoy en aviso amarillo por tormentas.