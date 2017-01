«No sé ni lo que es el IRPF»

Con este Sr. iba a cambiar Córdoba con su populismo de taberna enseñando billetes de 500 euros, ahora dice que no sabe nada de IRPF, ni de otros impuestos, ¿qué hemos hecho en esta ciudad para merecer esto? Rafael Gómez no era el único en Córdoba que la consideraba como una propiedad privada, recordemos a Castillejo y otros familias como Prasa, Noriega, ..... Estos comentarios los he hechos no sobre árboles caídos como pasa hoy, los hice, hace muchos años y solo me han servido para decirme que era un alarmista que no quería a Córdoba, que mejor era callar para no tener problemas. CON NUESTRO PAN NOS LO COMAMOS.