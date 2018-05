«Ninguno de los problemas de España tiene su origen en la Constitución»

Los primeros aplausos fueron para él. Miquel Roca, uno de los siete padres de la Constitución Española y portavoz de CiU durante varias legislaturas, se mostró rotundo al valorar la necesidad de una reforma de la Constitución tras recordar que el 91,5% de los catalanes dieron el sí en el referéndum de 1978. «A mi edad no voy a cambiar. La hicimos muy bien y no era nada fácil», dijo Roca, que recordó que era candidato por Barcelona cuando «les pedí a los ciudadanos de Cataluña» si querían refrendar la Constitución. «Solo el 91,5% de los catalanes dijo que sí a la Constitución y yo tengo un contrato con todos ellos», insistió Miquel Roca. Por eso, «con la participación más alta que ha tenido cualquier referéndum en Cataluña», insistió al afirmar que no acepta una modificación del texto «como necesidad». «Cuando se acerquen al 91,5% estaré dudoso con lo que decidió mi circunscripción», insistió el diputado constituyente. «La Constitución es más música que letra y el valor musical de la Constitución es libertad, pluralismo, tolerancia, convivencia...», añadió. Por ello, no dudó en destacar que «ninguno de los problemas que se plantean hoy en España tienen su origen o fundamento en la Constitución».

«NOS VA LA MARCHA» / El problema para Miquel Roca es que no se sabe llevar bien «nuestra normalidad». «Nos va la marcha después de 40 años de progreso», puntualizó. Cuando surgió el debate sobre el conflicto territorial, Roca sentenció: «La Constitución tiene margen para muchas cosas, pero al margen de la Constitución no cabe nada. No le puedes demandar a una Constitución que resuelva algo que está fuera de ella».

Por eso, se mostró claro a la hora de valorar planteamientos que no caben en el texto de la Carta Magna: «Si no se quiere cumplir la Constitución, fuera de ella no hay amparo». A partir de esto, se plantean «problemas políticos» y una «vertiente judicial».

Con respecto al artículo 155 de la Constitución, aplicado en Cataluña en la actualidad, recordó que se trata de una traslación de la ley fundamental de la República Federal Alemana, aprobada en Bonn en 1949. «Nunca pensamos que tuviera que aplicarse el artículo 155, pero ahí estaba», explicó Roca, que remarcó que «los que han decidido aplicarlo y los que han provocado la excepcionalidad se han situado en la excepcionalidad». Roca sí destacó que el artículo 155 tiene más garantías que la ley de Bonn. «Tenía la convicción absoluta de que nadie lo iba a provocar», lamentó.

En el debate también hubo momento para abordar el periodo en el que se aprobó la Carta Magna, el alto consenso que se alcanzó y defendió los mismos derechos para todos los territorios: «Nunca negaré a nadie el derecho que recabo para mí. Si solicitaba la autonomía para Cataluña, también la solicitaba para el resto de comunidades».