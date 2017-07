Más de 40 proyectos anunciados para el 2017 están sin iniciar

La otra realidad, de la que apenas se habla y se escribe, es que el Ayuntamiento (toda la ciudadanía) debemos unos 250 millones (con los intereses bancarios). Y como se "congela" los impuestos como si no existiese la deuda municipal, y no se dispone de liquidez, pues no hay obras y realizaciones diversas. Simple. Aquellos tiempos en los que se gastaba alegremente en "locuras de grandeza", con la complicidad de los bancos, es obsoleta. Más vale reducir al máximo la deuda, no vivir por encima de nuestros medios económicos y esperar a que otros tiempos de bonanza lleguen (por milagro o porque una nueva dinámica se instaure y provoque riqueza). Por tanto, mientras tanto, se debería mencionar más la cruda realidad de la deuda muncipal (formada desde hace mucho tiempo), no debería ser "una vergüenza ajena" de no disponer de dinero efectivo (el Gobierno central también cortando el "grifo" del consumo sin control), y que la causa esencial de las no realizaciones es por falta de dinero. Un Ayuntamiento no puede quebrar nunca pero si se puede "parar" o "aparcar" ciertos proyectos, ahora irrealizables.