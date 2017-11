«Mandar fotos comprometidas se ha convertido en prueba de amor»

Rosario del Rey es profesora titular del departamento de Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla, experta en convivencia, acoso escolar, ciberacoso, sexting (envío de mensajes sexuales a través del móvil) y otros riesgos asociados al uso de la red. Además, es miembro del Observatorio Internacional de la Violencia Escolar. Natural de Córdoba, recientemente ha participado en una conferencia para padres en el colegio Cervantes sobre el buen uso y los riesgos de internet en edad escolar.

-El 79,5% de los niños de entre 12 y 15 años tienen móvil. ¿Cuál es la edad recomendada antes de la cual un niño no debería tener uno?

-No podría decir una edad exacta. Lo que diría es que un menor es un menor y que, cuando uno le da un móvil, lo importante es en qué condiciones se le da. El problema es que un móvil ya no es un teléfono sino un smartphone que les comunica con el mundo entero, pero no el físico, sino un mundo virtual sin control, sin señales de alerta ni pautas definidas que marquen con quién te puedes relacionar... De todos modos, a un niño de 12 años nunca le daría acceso libre a internet.

-Supongo que depende del niño.

-A los padres les contesto con una pregunta. ¿Cuándo les dejas las llaves de casa? La cuestión es la madurez que tengan, lo que debemos hacer para que tomen conciencia de lo que es internet y los riesgos que tiene un móvil. Y recordar que, aunque no tenga internet en casa o en el móvil, en muchos sitios pueden acceder en la calle porque hay wifi abierto.

-¿Cómo establecer límites?

-Yo pondría un límite de horario, de tiempos de descanso, de comidas. Muchos no duermen por la noche porque juegan conectados en red con personas de otros países. Dejan de hacer cosas que deberían hacer. Se les olvida ir a comer o lavarse los dientes porque están conectados. Pero más allá de esos límites, lo importante es educar. tienes que estar con ellos para saber qué hacen, ayudarles a monitorizar lo que ven. Los mayores tenemos que ser modelos.

-¿Hay que respetar su intimidad, no mirarles el móvil?

-Un adolescente necesita intimidad, también en el móvil, porque no se comunica igual uno con sus padres que con sus amigos. Lo que sí es cierto es que hay que hacer cosas con ellos para que lleguen a la revelación, cuando los hijos cuentan espontáneamente las cosas a los padres. En el sexting, las chicas dicen «no se lo cuento a mis padres porque me matan». Las familias tenemos que mostrar a nuestros hijos que, ante un problema, aunque te riña, yo te voy a ayudar.

-¿Qué porcentaje de niños confiesan haber sido víctimas de algún tipo de acoso en internet?

-Sabemos que hay un 20% de chicos que se han visto implicados en algún episodio como víctimas o agresores. En ocasiones porque hay menores que no han tomado conciencia del daño que puede causar un texto, una foto... en la red. En cuanto al sexting, impacta que se está convirtiendo en prueba de amor entre adolescentes mandar fotos comprometidas. Hay que advertirles sobre lo que comparten en la intimidad de su pareja a través del móvil. La estabilidad en una pareja a esas edades es algo relativo y del amor al odio hay solo un paso, así que deben ser conscientes.

-¿En internet no hay normas de conducta?

-Sí hay, es lo que llamamos netiqueta, el conjunto de normas de comportamiento en internet. El problema es que no las conocemos, no sabemos relacionarnos cordialmente en las redes.

-¿Cómo puede dañar a un niño el uso de un móvil?

-Más allá de hábitos como el sueño, daña la interacción con los iguales. Hay muchos niños a los que les da vergüenza mirarse a la cara, están físicamente al lado y se comunican por whatsapp. Las habilidades sociales se aprenden de forma procedimental, mejoran cuanto más se practican, pero si uno deja de interactuar con otro, se van perdiendo. Las redes sociales nos acercan a los que tenemos lejos, pero nos están alejando de los que tenemos cerca. Se está perdiendo también la comunicación profunda de la intimidad, de la calidad. El wassap no nos permite crear esa atmósfera, hay demasiada comunicación superficial.

<b>-¿Los padres lo que ven sus hijos cuando usan internet? </b>

-Hace falta una gran concienciación entre las familias sobre lo que es una red social, lo que implica y todo lo que se puede hacer ahí. La mayoría de los padres no son conscientes de lo que ven sus hijos. Aún hay padres y madres que hacen ellos mismos mal uso de las redes sociales. Permitimos que el móvil interfiera demasiado en nuestras tareas.