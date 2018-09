La Junta pide que la Mezquita sea pública aunque la gestione la Iglesia

No cesan las reacciones al informe del comité de expertos sobre la Mezquita, que determina que la titularidad de este inmueble nunca fue de la Iglesia y plantea recurrir al Tribunal Constitucional (TC) la inmatriculación del monumento que se llevó a cabo en el 2006. Ayer, el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, defendió que la titularidad del edificio sea pública, aunque la gestión siga estando en manos de la Iglesia católica. En unas declaraciones recogidas por Europa Press, el responsable de Cultura afirmó que el Gobierno andaluz «ha defendido siempre» que la Mezquita es «de todos los cordobeses». Además, Vázquez dijo que «entendemos que debe ser un edificio público, como lo era antes de la inmatriculación, y desde luego no tenemos que decir nada en cuanto a la gestión». El consejero Vázquez indicó que «puede ser público de titularidad pero la gestión la puede venir desarrollando como lo ha venido haciendo la Iglesia en los últimos años, en décadas», puntualizó. En cualquier caso, para el consejero «es importante devolver a lo público lo que era de todos los cordobeses», porque aunque fue «una ley del PP» la que ha permitodo inmatricularla, a su juicio, «es una puerta que chirría, porque lo que era público no puede pasar a manos privadas».

LLAMAMIENTO A LA TRANQUILIDAD / La alcaldesa, Isabel Ambrosio, hizo ayer un llamamiento a la «tranquilidad» de los católicos, pues el planteamiento del Ayuntamiento es «respetar y de alguna manera preservar el culto católico dentro de la Mezquita-Catedral». En ese sentido, la regidora informó de que el informe de la comisión será objeto de un análisis detenido, y que se le trasladará al Gobierno de España y al de Andalucía, que «son otras instituciones las que tienen que tomar decisiones» al respecto, siempre con el objetivo de «retrotraer la situación con anterioridad a 2006 y que la Mezquita-Catedral siga siendo de dominio público».

«El planteamiento es titularidad pública, dominio público, propiedad del pueblo de Córdoba para la Mezquita-Catedral, y respeto total y absoluto al culto católico», indicó la alcaldesa, que no precisó, sin embargo, si el Ayuntamiento va a liderar cualquier acción que se tome sobre la titularidad del templo. «La responsabilidad» es la de «acompañar» esa estrategia, matizó.

Aclaró que el Consistorio va a seguir «ofreciendo la mano y los espacios de colaboración» al Cabildo para la gestión del templo y para cuestiones como la marca Córdoba. Por último, aludió a las críticas vertidas por José María Bellido y lamentó que se haya puesto del lado «de la jerarquía» en lugar del pueblo de Córdoba.