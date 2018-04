La inversión per cápita se reduce 387 euros en Córdoba en 10 años

Los Presupuestos Generales del Estado para este año mejoran, al menos sobre el papel y en caso de que salgan adelante, las inversiones previstas para Córdoba en relación a las cuentas vigentes, que son las del 2017 prorrogadas. A pesar de los 24 millones de más plasmados para el 2018, con los que la cifra para inversiones asciende a 81,9 millones, Córdoba está a años luz de los ejercicios previos a la crisis, en los que aún estaban en ejecución proyectos millonarios como la autovía de Málaga o el AVE, e incluso de hace diez años, el 2008, momento en el que empezaron a menguar las cantidades recogidas en las cuentas para ir de mal en peor, hasta el 2018, en el que vuelven a crecer. En solo una década se ha pasado de una inversión por habitante en Córdoba de 491 euros a 104, es decir, un 78% menos. Esto significa que, en el reparto del dinero para proyectos, la asignación por cordobés es de 387 euros menos que hace diez años. La diferencia es mayor si se toma como referencia el 2007, último año de bonanza antes de la crisis económica, respecto al que cada cordobés percibe 403 euros menos (un 79% menos), ya que entonces la inversión per cápita era de 507 euros. En las cuentas del 2017, la merma era de 434 euros en relación a la década anterior.

Córdoba está a mucha distancia de provincias como Zamora, que tiene una inversión per cápita de 1.605 euros en las cuentas del 2018; Orense, con 1.439 euros; o Cuenca y Soria, con 1.031 euros. Respecto a la primera, la diferencia es abismal, del 93%, de forma que en Córdoba cada habitante percibe 1.500 euros menos que en Zamora. En el extremo opuesto están Almería, última del ránking nacional, con 80 euros por habitante; Navarra, con 87; y Málaga, con 89. En relación a Almería, cada cordobés cae a 24 euros más (un 23% más). En esta comparativa, y tal como adelantó ayer este periódico, la provincia ha avanzado cinco puestos a nivel nacional, pasando del último en el que estaba, el 52, al 47. Esto significa que hay cinco que reciben menos aún.

Por otro lado, cada cordobés percibe 113 euros menos (un 52%) que la media nacional (217 euros) y 72 euros menos (un 40%) que la andaluza, acortándose así ligeramente (un 8%) las distancias que ya se marcaban en las cuentas del 2017.

Si en vez de la inversión per cápita analizamos la global, Córdoba manejará 307 millones menos (un 79% menos) en el 2018 en relación al 2008 (389 millones) y 316 millones menos que en el 2007 (398 millones). No obstante, hay que tener en cuenta que, por mucho dinero que recibiera Córdoba para nuevos proyectos, cuando se aprueben los presupuestos, quedará solo medio año para ejecutarlos, por lo que tampoco habría mucho tiempo para gastarlo. Distinto es cuando los presupuestos entran en vigor el 1 de enero y, aún así, año tras año hay múltiples partidas que no se utilizan. Por ello, y más allá del ramal del AVE en Almodóvar, que es la inversión más fuerte (12 millones) y que difícilmente dará tiempo a gastar del todo en el 2018, hay partidas que dan continuidad a obras iniciadas, como la biblioteca de los Patos (3,5 millones), que necesariamente debería echar a andar tras año y medio de paralización.

CIFRAS TOTALES / En inversión total, Córdoba está también a mucha distancia de Madrid, con 1.247 millones; Barcelona, con 886,9 millones; o Cádiz, con 546,4 millones. Respecto a la primera, Madrid, hay una diferencia del 93%. Lo mismo ocurre pero en el caso contrario, es decir, en relación a las tres que ocupan los últimos puestos a nivel nacional, Ceuta, con 27,1 millones; Ávila, con 32,7; y Segovia, con 42,4. Respecto a Ceuta, Córdoba manejará un 66% más dinero. Con los 24 millones que percibirá de más en relación al 2017, la provincia ha logrado avanzar del puesto 44 al 40 y pasar de ser la novena por la cola a tener por detrás a doce provincias. En total, son 113 millones menos los que Córdoba tiene en relación con la media nacional (195 millones) y 103 respecto a la andaluza (185 millones), con lo que la merma es del 57% y 55%, respectivamente.

Al margen de los números y las comparativas que puedan hacerse, importante es para la provincia de Córdoba que las cuentas estatales contemplen 2 millones para completar la variante Oeste, que tiene un tramo en servicio pero le falta el que unirá las carreteras del Aeropuerto y de Palma, fundamental para el parque logístico, aunque no hay que olvidar que no es la primera vez que aparece dinero en el papel para esta vía que no se emplea. Importante es también que haya más dinero para la nueva salida de la A-4, 3,9 millones.