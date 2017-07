Los ingresos de las almazaras superarán los 960 millones por el alto precio del aceite

Nunca se habían obtenido unos precios medios tan altos en el aceite de oliva como se han registrado durante esta campaña. La Consejería de Agricultura sitúa el valor medio en Córdoba entre octubre y junio en 3,65 euros por kilogramo, lo que dejará en las almazaras cordobesas unos ingresos que superarán los 960 millones de euros (no se espera que en los meses que resta caiga el precio). «Los precios han llegado a 4,1 euros por kilo el virgen extra, el virgen llegó cerca de 4 y el lampante ha llegado a pagarse a 3,95», afirma el agente comercial Juan Morales, que facilita los precios a la Junta de Andalucía en Córdoba. «Una cotización media tan elevada durante todos estos meses no se había registrado hasta ahora», añade Morales. Los altos precios medios que se han obtenido durante todo el ejercicio, ante las bajas producciones del exterior y la importante demanda de países como Italia, ha marcado este ejercicio. Aunque no se ha llegado superar la punta máxima de agosto del 2015 (4,22 euros), los valores medios en los primeros ocho meses del año superan con claridad los mejores de cualquier campaña. Precisamente, el virgen extra cotizaba la semana pasada a 3,92 euros por kilo, lo que supone un 28,5% más que hace un año, mientras que el virgen estaba en 3,82 (+27,3%).

Durante esta campaña se han obtenido 268.084 toneladas de aceite, lo que supone la quinta mejor cosecha de la última década. Además, las ventas han seguido una buena tendencia. Hasta finales de mayo se habían vendido 203.099 toneladas y las existencias habían bajado hasta 99.821. El mejor mes de ventas fue enero, con 41.545 toneladas; seguido de febrero, con 34.475 y marzo, con 31.832. Por el contrario, octubre fue el que puso menos aceite en el mercado (14.260).

REPARTO POR MUNICIPIOS / Dos comarcas cordobesas, la Subbética y el Guadajoz, se encuentran entre las más productivas de aceite de oliva en España al concentrar durante esta campaña el 58% de la cosecha que se ha obtenido en la provincia. La Delegación Provincial de Agricultura avanzó ayer que estas dos zonas del sur de Córdoba, en las que se incluyen ocho de los diez municipios que extrajeron más zumo de la aceituna durante la campaña 2016/2017, obtuvieron 155.560 toneladas hasta finales de abril. Esta producción supone el 58% de todo lo que elaboraron las 55 localidades que molturaron aceituna. La Junta, que maneja datos municipalizados de la Agencia de Información y Control Alimentarios, recoge que la cosecha hasta abril ascendió a 267.618 toneladas (en mayo varió poco al cerrarse el mes en 268.084 toneladas).

En la comarca de la Subbética se obtuvieron 83.758 toneladas de aceite y se molturaron 423.914 toneladas de aceituna. En el caso del Guadajoz y Campiña Este, la cosecha ascendió a 71.801 toneladas y se prensó 368.571 toneladas de aceituna. Después siguieron el Alto Guadalquivir (43.216 toneladas de aceite), la Campiña Sur (39.151), la Vega del Guadalquivir (19.461), Los Pedroches (7.108) y el Guadiato (3.120).

Baena es el municipio que produce más aceite. Esta campaña ha obtenido 29.420 toneladas. Esta producción hace que Baena elabore más zumo de la aceituna que Cataluña, que hasta mayo había logrado 27.691 toneladas. Detrás de Baena (ver gráfico), aparecen casi con la misma producción Lucena y Montoro. Aunque Montoro molturó más aceituna (89.487 toneladas), su rendimiento fue menor que en Lucena.